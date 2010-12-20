سطح زیرکشت جو علوفه ای در مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان افزود: در راستای توسعه کشت علوفه در استان تا زمان فوق به مقدار 550 تن جو از طبقه گواهی شده مرغوب در بین کشاورزان استان توزیع شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تأخیر روند کشت جو به دلیل عدم بارش و نزولات جوی و رطوبت کم، سطوح بذرکاری شده جو دیم استان تا تاریخ ذکر شده 32 هزار هکتار جو و دیم 12 هزار و 500 هکتار بوده است.

تورنگ بیان داشت: سطح بذرکاری شده شبدر برسیم در سال جاری 39 هزار و 500 هکتار بوده که کاهش 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران عنوان کرد: به منظور تأمین علوفه مورد نیاز به مقدار 35 تن بذر کلزا علوفه ای به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شد.

