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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

سطح زیرکشت جو علوفه ای در مازندران افزایش یافت

سطح زیرکشت جو علوفه ای در مازندران افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: سطح زیر کشت جو علوفه ای (قصیل) در استان، تا پایان نیمه اول آذر ماه سال جاری به 28 هزار هکتار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان افزود: در راستای توسعه کشت علوفه در استان تا زمان فوق به مقدار 550 تن جو از طبقه گواهی شده مرغوب در بین کشاورزان استان توزیع شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تأخیر روند کشت جو به دلیل عدم بارش و نزولات جوی و رطوبت کم، سطوح بذرکاری شده جو دیم استان تا تاریخ ذکر شده 32 هزار هکتار جو و دیم 12 هزار و 500 هکتار بوده است.

تورنگ بیان داشت: سطح بذرکاری شده شبدر برسیم در سال جاری 39 هزار و 500 هکتار بوده که کاهش 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران عنوان کرد: به منظور تأمین علوفه مورد نیاز به مقدار 35 تن بذر کلزا علوفه ای به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شد.
 

کد مطلب 1213604

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