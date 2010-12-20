سهمیه بنزین تاکسی های دوگانه سوز به 300 لیتر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در نشست مسئولان تاکسیرانی و نمایندگان رانندگان تاکسی در تبریز از حمایت دولت از رانندگان تاکسی خبر داد .

محمد اشرف‌نیا اظهار داشت: باید با مدیریت ویژه از پیش آمدن مشکلات در حمل و نقل درون ‌شهری و برون‌شهری جلوگیری شود .

وی افزود: هدف از اجرای این طرح این است که مردم به رفاه لازم برسند و در این میان رانندگان تاکسی نیز مورد حمایت هستند .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان تبریز نیز این مسئله پس از کار کارشناسی از طرف کمیته حمل و نقل از طرف فرمانداری اعلام می‌شود .

اشرف‌نیا یادآور شد: افزایش سهمیه دوگانه‌سوزها با توجه به افزایش چند برابری قیمت گاز مایع اتخاذ شده است .

وی گفت: ‌نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و تاکسی‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه خواهد بود چرا که باید سیستم حمل و نقل تاکسی در درون‌شهرها بهترین وسائط نقلیه باشد .