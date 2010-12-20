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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

در آذربایجان شرقی؛

سهمیه بنزین تاکسی های دوگانه سوز به 300 لیتر افزایش می یابد

سهمیه بنزین تاکسی های دوگانه سوز به 300 لیتر افزایش می یابد

تبریز - خبرگزاری مهر: ‌در راستای حمایت از تاکسیرانی، سهمیه بنزین تاکسی‌های دوگانه‌سوز در آذربایجان شرقی از 200 لیتر به 300 لیتر افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در نشست مسئولان تاکسیرانی و نمایندگان رانندگان تاکسی در تبریز از حمایت دولت از رانندگان تاکسی خبر داد.

محمد اشرف‌نیا اظهار داشت: باید با مدیریت ویژه از پیش آمدن مشکلات در حمل و نقل درون ‌شهری و برون‌شهری جلوگیری شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح این است که مردم به رفاه لازم برسند و در این میان رانندگان تاکسی نیز مورد حمایت هستند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان تبریز نیز این مسئله پس از کار کارشناسی از طرف کمیته حمل و نقل از طرف فرمانداری اعلام می‌شود.

اشرف‌نیا یادآور شد: افزایش سهمیه دوگانه‌سوزها با توجه به افزایش چند برابری قیمت گاز مایع اتخاذ شده است.

وی گفت: ‌نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و تاکسی‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه خواهد بود چرا که باید سیستم حمل و نقل تاکسی در درون‌شهرها بهترین وسائط نقلیه باشد.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به وجود چهار هزار و 500 دستگاه تاکسی در شهر تبریز که از سوخت ال.پی.جی (گاز مایع) استفاده می‌کنند و افزایش 50 برابری نرخ این سوخت در قیمت‌های جدید، به ستاد حمل و نقل و سوخت کشور پیشنهاد خواهد شد تا نرخ سه هزار ریال اعلام شده این سوخت به دو هزار ریال به ازای هر لیتر کاهش یابد.

کد مطلب 1213605

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