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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

یک میلیون تن کالا در استان ایلام جابجا شد

یک میلیون تن کالا در استان ایلام جابجا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: در هشت ماه سال جاری بیش از یک میلیون و 100 هزار تن کالا در استان ایلام جابجا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فیض الله جوادیان صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالانه بیش از 90 درصد جابجایی کالا توسط بخش حمل و نقل عمومی جاده ای صورت می گیرد که این بخش نیز داری قابلیت ها امکانات گسترده ای در سطح کشور است.

وی ادامه داد: 32 شرکت حمل و نقل کالا در حال حاضر در استان فعال هستند و بیش از دو هزار و540 دستگاه کامیون با متوسط عمر 9.5سال در استان فعالیت می کنند.

این مسئول تصریح کرد: نوسازی ناوگان حمل ونقل کالا به صورت عملیاتی در سال 82 آغاز شده است که تا کنون بیش از570 دستگاه انواع کامیون با فناوری پیشرفته به متقاضیان واگذار شده و روند نوسازی ناوگان در این بخش همچنان ادامه دارد تا متوسط عمر ناوگان به سطح استاندارد برسد.

جوادیان خاطرنشان کرد: در هشت ماه سالجاری طی 83 هزار سفر درون و برون استانی بیش از یک میلیون و 100 هزار تن کالا دراستان ایلام جابجا شده است.

مدیرکل سازمان حمل و نقل پایانه های استان ایلام  به هدفمند سازی یارانه در بخش حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: بحث های کارشناسی در خصوص حمل و نقل عمومی در استان انجام شده و نگرانی خاصی برای این بخش پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها وجود ندارد.

جوادیان افزود: زیرساختها و امکانات موجود حمل و نقل عمومی در استان مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییرات قیمت حامل انرژی به عمل آمده است.

کد مطلب 1213606

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