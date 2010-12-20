سرخهای تایلند با برگزاری تجمع بر اتحاد رهبرانشان تاکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بانکوک پست، جبهه متحد دموکراسی در برابر دیکتاتوری با برگزاری این تجمع خبر انشعاب اعضای این جبهه به دنبال دیدار یکی از رهبران این جبهه با نخست وزیر تایلند را تکذیب کردند.

به گفته یکی از اعضای ارشد جبهه دموکراسی در برابر دیکتاتوری، برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز برای فشار بیشتر بر دولت برای آزادی رهبران مخالفان از زندان ادامه خواهد داشت.

نیروهای امنیتی نتوانستند جلوی برگزاری این تجمع را بگیرند و محل برگزاری این تجمع مسالمت آمیز پوشیده از نمادهای سرخ رنگ بود.

