افزایش فشار بر مخالفان مبارک؛ البرادعی مهدور الدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "محمود عامر" شیخ سلفی ناشناخته ای است که اخیرا در پایگاه موسوم به "انصار سنت المحمدیه" فتوایی را مبنی بر مهدور الدم بودن البرادعی صادر کرده است.

وی در این فتوا که با عنوان "حکم شریعت درباره اظهارات اخیر البرادعی" صادر شده آمده است: "حسنی مبارک" رئیس جمهور و حاکم مشروع کشور است و جدال با وی از لحاظ شرع و عقل مجاز نیست. کسی آمده است (با اشاره البرادعی) که خواستار تفرقه در مصر است و سخن ما واضح است: او را بکشید هر جا یافتید!

خاطرنشان می شود البرادعی در اظهاراتی در واکنش به تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور، خواستار نافرمانی مدنی شده بود.

این مسئله با استقبال رسانه های دولتی مصر مواجه شده و مجله "المصور" 8 صفحه داخلی خود را به حمله علیه البرادعی اختصاص داده است.

همچنین روزنامه دولتی "الجمهوریه" نیز انتقاداتی را علیه البرادعی به ویژه در مسئله سفرهای اخیر او به نقاط مختلف مصر مطرح کرد.