درآمد 35 درصد دفترخانه ها از نقل و انتقال خودرو است

محمد رضا دشتی اردکانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر مجلس تصویب کند که نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی انجام شود آیا دفترخانه ها با مشکل روبرو می شوند گفت: هر چند که 35 درصد در آمد دفترخانه ها از نقل و انتقال خودرو است ولی ما تابع قانون هستیم و مشکلی هم پیش نمی آید.

وی افزود: هم اکنون 120 هزار نفر توسط کانون سردفتران تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که هیچگونه بارمالی برای دولت نداشته است.

سازمان ثبت برخلاف قانون تعداد دفاتر ثبت اسناد پایتخت را 2 برابر کرد

رئیس کانون سرفتران در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا کانون برخلاف قانون تعداد دفترخانه های تهران را دو برابر کرده گفت: بر اساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد به ازای هر 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفترخانه ایجاد شود ولی در سال 86 سازمان ثبت اسناد این قانون را نادیده گرفت و اقدام به ایجاد دفاتر ثبت اسناد در پایتخت کرد.

وی افزود: کانون در این افزایش تعداد دفاتر نقشی نداشته است ولی وجود بیش از یکهزار و 800 دفتر ثبت اسناد در تهران دو برابر ظرفیت پایتخت است که موجب کاهش درآمد دفترخانه ها می شود ولی با هماهنگی میان سازمان ثبت در حال مدیریت دفاتر هستیم.