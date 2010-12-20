به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه‌های اخیر، گفتمان اصلی فلسفه، هستی‌شناسی نژاد را به عنوان یکی از نقاط عطف فلسفی بیشتر از پیش مدنظر قرار داده است به طوری که در طی این مدت، این موضوع مورد توجه متفکران فلسفی گوناگونی در جامعه علمی قرار گرفته است که مفهوم نژاد مبنای بیولوژیک ندارد.

با این حال، پژوهشگران امریکایی - افریقایی در رشته‌های مختلف، پرسش درباره واقعیت و اصل بحث درباره نژاد را از اواخر قرن نوزدهم مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، تا آنجاکه موضوع هستی‌شناسی اجتماعی نژاد، همچون پرسشی مهم و برجسته در سنتهای مختاف علمی و زیرمجموعه‌های آنها، از جمله در هر دو گرایش اصلی فلسفه یعنی فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

البته باید توجه داشت که این بحث با مسایل و موضوعاتی چون مطالعات قومی، نظریه‌های سیاسی، فلسفه حقوق، تاریخ، تئوری فمینیستی، مطالعات جنسیتی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و روانشناسی ارتباطات همه‌جانبه‌ای دارد.

معنای نژاد غیرسفید در فرهنگ امروز امریکا، معانی منفی طبقه‌بندیهای نژادی، جمعیت رو به رشد دورگه‌ها و اختلاط نژادی، چگونگی درک نژادها در جامعه امریکا، رئیس‌جمهوری دورگه و هستی‌شناسی اجتماعی نژاد در امریکا و عصر پسا-نژادی از جمله مسایلی هستند که در این همایش مطرح خواهند شد و در آن، جنیفر لیزا وست از دانشگاه فلوریدای مرکزی به عنوان سخنران اصلی حضور خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا اول ژانویه 2011 (11 دی‌ماه 1389) در قالب ورد همراه با اطلاعات کامل نویسنده به آدرس الکترونیکی tbotts@memphis.edu ،azeverly@memphis.edu ،dgrmcsbs@memphis.edu یا jrtorrey@memphis.edu ارسال کنند.