ایجاد نگرش جدید به وقف در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری جشنواره "وقف، چشمه همیشه جاری" در گیلان اظهارداشت: نخستین جشنواره فرهنگی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" همزمان با سراسر کشور در استان گیلان برگزار می شود که شامل بخش مسابقه فرهنگی و هنری، بخش آموزش، نشستها و همایشها و بخش نمایشگاهی است که هر کدام به تفکیک اهداف و برنامه های خاصی را دنبال می کنند.



وی عنوان کرد: بخش مسابقه فرهنگی شامل کتاب، مقاله، پایان نامه، شعر و ادبیات داستانی و بخش مسابقه رشته های هنری شامل هنرهای تجسمی، خوشنویسی، عکاسی و فیلم و فیلمنامه است که علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 دی ماه امسال به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ارسال کنند.



مدیرکل اوقاف گیلان در خصوص بخش آموزش، نشستها و همایشها نیز گفت: در ارتباط با بحث آموزش، برنامه آموزش احکام و قوانین وقف در خانواده اوقاف و متولیان، مستاجران و واقفان و همچنین هیئت امنا و خدام مساجد و بقاع متبرکه دنبال می شود.



وی خاطر نشان کرد: همچنین نشستهای علمی و تخصصی با موضوع وقف و آثار آن با محوریت حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، مبلغان اعزامی، مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی و قضات، اصناف و کسبه و نیز اصحاب فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده است.



اشکوری تاکید کرد: همینطور همایشهای در نظر گرفته شده در دانشگاهها، مدارس در مقطع متوسطه و برای عموم مردم اجرا می شود.



وی همچنین در رابطه با بخش نمایشگاهی جشنواره فرهنگی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" اظهار داشت: در پایان جشنواره، آثار برگزیده در نمایشگاهی که به این منظور از 27 بهمن تا اول اسفند ماه سال جاری برپا می شود، به نمایش در خواهد آمد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف در بین تمام اقشار جامعه، ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه های مختلف علمی و هنری و فرهنگی، معرفی سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن در ابعاد مختلف و نیز اعتماد سازی عمومی مردم نسبت به عملکرد سازمان اوقاف به عنوان پاسدار موقوفات و اجرای نیت واقفان را از جمله اهداف جشنواره فرهنگی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" دانست.



وی تاکید کرد: تشویق و تجلیل از خالقان آثار برتر (حوزه های هنری، ادبی و علمی) در موضوع وقف، نشان دادن ثمرات و برکات عینی وقف در جامعه، اطلاع رسانی و ارائه عملکرد سازمان اوقاف و نیز پاسخگویی به سئوالات و شبهات و مسائل مربوط به وقف از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.