سازمان توسعه زنان در اجلاس سوم وزرای زن OIC تعیین تکلیف می شود

فرخنده محمد حسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه زنان در اجلاس قاهره مطرح و در سال 2010 در اجلاس وزرای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه به امضای 50 کشور رسید افزود: مصر اساسنامه سازمان توسعه اسلامی زنان را امضا کرده است و نتیجه سومین اجلاس مشخص می کند که آیا بقیه کشورها نیز این اساسنامه را امضا می کنند یا نه.

وی با بیان اینکه اساسنامه این سازمان مشتمل بر 40 ماده است گفت: اهداف این سازمان پیاده کرده سرفصلهای برنامه عمل 10 ساله قاهره است که این برنامه عمل بسیار وسیع بوده و در زمینه های مختلف پتانسیلهای مختلفی دارد.

دبیر کل شورای ملی زنان مصر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ملاحظات و دیدگاههای خاصی دارد که ممکن است در اجرایی کردن سرفصلهای برنامه عمل 10 ساله در مقام عمل بهتر از دیگر کشورها عمل کند.

وی ادامه داد: برنامه عمل 10 ساله قوانینی را به منظور پیشرفت وضعیت زنان در کشورهای اسلامی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب ارزشهای اسلامی، برای عدالت و برابری پیش بینی کرده است. ارتقای تحصیل زنان، تصویب کنوانسیون حقوق زنان در جهان اسلام، کنوانسیون حقوق کودک در جهان اسلام و برنامه های ارتقای وضعیت جوانان در کشورهای اسلامی بخشهایی از این برنامه عمل است.

رئیس دومین اجلاس وزاری امور زنان سازمان کنفرانس اسلامی با اظهار شگفتنی از نقش و حضور برجسته زنان ایران در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گفت: به صراحت باید اذعان کنم که از حضور و نقش برجسته زن ایرانی شگفت زده هستیم، زن ایرانی نمونه بارز و عملی از باور و اعتقاد ما به نقش زن در تمامی عرصه های اجتماعی و حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی است.

فرخنده محمد حسن درباره چشم انداز اجلاس وزرای امور زنان اظهار داشت: معتقدم که اجلاس کنونی گام بسیار جدی و مؤثری در راستای پیاده سازی ایده ها، برنامه ها، توصیه ها و دیدگاه هایی است که طی سالهای گذشته جهت تدوین و هماهنگی آن تلاشهای متعددی به عمل آمده است.

وی درباره اهمیت برگزاری اجلاس های ویژه زنان در سطح وزرا گفت: با توجه به اینکه وزیران در عرصه سیاستگذاری کشورشان نقش و تأثیر دارند حضور آنان در نشستهای متعدد می تواند در اجرایی شدن مصوبات این نشستها مؤثر باشد.

دبیر کل شورای ملی زنان مصر در پاسخ به اینکه زن مسلمان چگونه می تواند علاوه بر حفظ ارزشها و پایبندی به اصول اسلامی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد تصریح کرد: هیچ تعارض و تضادی در فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان با حفظ و تمسک به ارزشهای اسلامی وجود ندارد و نمونه بارزی از این حضور در صدر اسلام حضرت خدیجه (س) و همسر پیامبر بزرگوار اسلام (ص) است.