1800 روستای مازندران باید گازرسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری گاز مازندران افزود: تاکنون هزار و 224 روستای استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی از گازرسانی به 22 روستای استان در سال 89 خبر داد و گفت: گازرسانی به 24 روستای دیگر مازندران نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

عرب مقصودی افزود:از 24 روستای فوق الذکر، شش روستا مربوط به شیرگاه، 9 روستا مربوط به بابل و 9 روستا مربوط به آمل است.

وی ادامه داد: در هفته دولت امسال 12 روستای شهرستان های آمل، رامسر و تنکابن با اعتباری بیش از 9 میلیارد ریال و 10 روستای بخش میاندورد شهرستان ساری با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در عید غدیر خم گازرسانی شدند.

عرب مقصودی همچنین در خصوص روستاهای گازرسانی شده استان در سال 88 نیز اظهار داشت: در سال گذشته 166 روستای مازندران با اعتباری بالغ بر 580 میلیارد ریال گازرسانی شدند.