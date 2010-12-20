هفته پژوهش در شیراز از چهارم دی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون پژوهشی دانشگاه شیراز صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: هفته پژوهش یک حرکت نمادین در کشور است که توجه توده جامعه به دانشگاه و پیشرفتهای علمی بیشتر شود که در این راستا در استان فارس نیز با حمایت استانداری برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است.

مصطفی سعادت با بیان اینکه در برنامه افتتاحیه هفته پژوهش از چهره های ماندگار استان و پژوهشگران تقدیر می شود، افزود: حدود 50 نفر از پژوهشگران دانشگاهای مختلف استان و چهره های ماندگار فارس طی مراسمی مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از دستاوردهای علمی در 31 غرفه برگزار می شود که علاقه مندان می توانند دستاوردهای پژوهشگران فارس را از نزدیک مشاهده کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ایران طی سالیان گذشته فراز و نشیب فراوانی را در بحث تولید علم پشت سر گذاشته که در این راستا زمانی ایران در این بخش فعالیت گسترده ای داشته و امروز تولید علم در کشور به طور مستقیم به دانشگاه سپرده شده است.

سعادت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت اعتبارات پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز در میان دانشگاه های کشور به غیر از تهران رتبه اول جذب بودجه و اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص داده است.