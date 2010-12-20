مالزی 2 نیروگاه هسته ای احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، وزیر انرژی، آب و فناوریهای سبز مالزی با اعلام این خبر افزود: نخستین نیروگاه در سال 2021 و دومین نیروگاه نیز در سال 2022 در قالب برنامه بلند مدت برای تامین انرژی آماده بهره برداری خواهد شد.

پیتر چین با بیان اینکه دولت در حال مذاکره با یک مشاور بین المللی برای ارزیابی محل و نیازمندیهای اجرای این طرح است اظهار داشت: در عین حال برنامه های آموزشی برای آگاهی بیشتر مردم از این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با پایان ارزیابی تا سال 2014 مالزی بتواند طرح احداث دو نیروگاه را با انجام مناقصه از سال 2016 اجرایی کند.

وزیر انرژی، آب و فناوریهای سبز مالزی با اشاره به وابستگی شدید این کشور به گاز و ذغال سنگ برای تامین برق توجه به انرژی هسته ای را در راستای سیاستهای کلی دولت برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عنوان کرد.

64 درصد از برق مورد نیاز مالزی از گاز و مابقی از سوخت ذغال سنگ تامین می شود. مالزی بهره برداری از راکتور تحقیقاتی یک مگاواتی خود را از سال 1982 آغاز کرده و از سال 1972 به توافقنامه حفاظت بین المللی هسته ای پیوسته است.

