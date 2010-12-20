به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرکریمی درباره روند مراحل فنی این فیلم گفت: تدوین "یه حبه قند" توسط حسن حسندوست انجام شده و هماکنون بهمن اردلان در استودیو بهنام مشغول صداگذاری فیلم است که این مرحله نیز به زودی به پایان میرسد.
وی با اشاره به حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال، افزود: ساخت موسیقی که به محمدرضا علیقلی سپرده شده بود، به پایان رسیده و نسخه نهایی فیلم یک ماه دیگر و احتمالا تا اوایل بهمن آماده نمایش است.
فیلمنامه "یه حبه قند" توسط محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین به نگارش درآمده و در خلاصه داستان آن آمده است: سکوت خانه باغ قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم میشکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان پسندیده به یاری مادر شتافتند. این اقامت برای خواهران و باجناقها شاید دردسر باشد ولی برای بچهها یک آرزوی بزرگ است تا این که ...
در این فیلم آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری ، پریوش نظریه، پونه عبدالکریمزاده، رضا کیانیان، روحالله مفیدی، ریما رامینفر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضلالهی، شیدا خلیق، علیرضا رشیدی، علیرضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی بازی می کنند.
"یه حبه قند" به تهیهکنندگی رضا میرکریمی ساخته شده و محصول حوزه هنری است.
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