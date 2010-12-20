اختصاص 150 میلیارد ریال برای تامین آب شرب واحدهای مسکن مهر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دولت نهم و دهم توجه خاصی به موضوع مسکن مهر شده که در این زمینه استان مازندران سهم به سزایی در تحقق این سیاست دولت دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی خدماتی که مقرر شد از سوی دستگاههای اجرایی به بخش مسکن ارائه شود شرکت آب وفاضلاب مسئولیت سنگینی درقبال تامین آب شرب واجرای طرح فاضلاب دربخش مسکن مهر استان برعهده گرفته و لازم بود برای پیشبرد موفقیت آمیز طرحها، مدیری توانمند و قوی مسئولیت آنرا بر عهده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دولت پیش بینی شده 15 میلیارد تومان اعتبار دراختیار شرکت آب وفاضلاب قرار گیرد تا صرف اجرای پروژه های آب وفاضلاب در طرحهای مسکن مهر شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران بیان داشت: یکی از هدفهای اصلی این تغییرات رساندن شرکت آب و فاضلاب به پویایی بیشتر است و این پویایی یقیناً در سایه افکار و ایده های نو محقق می شود.

وی افزود: خوشبختانه شرکت آب وفاضلاب مازندران در زمینه نیروی انسانی از استعداد و توانمندیهای بالایی برخورداراست وهمه همکاران از نظر تجربه ودانش دارای ظرفیت های فراوانی هستند که بهره مندی از آن می تواند شرکت را در راه کسب موفقیتهای بیشتر یاری رساند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از طرح مسکن مهر به عنوان یک سیاست موفق دولت در تامین مسکن مردم درسطح کشور نام برد.