به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش سیر تاریخی فضیلت در فلسفه و الهیات مورد بررسی قرار میگیرند.
سخنران افتتاحیه این همایش دیوید سالمون از دانشگاه نتردام امریکا است. سالمون استاد اخلاق و فلسفه در دانشگاه نتردام است. موضوعی که او مورد بررسی قرار خواهد داد "انقلاب فضیلت: فلسفه اخلاق و تغییر فرهنگی" نام دارد.
موضوع فضیلت در تاریخ فلسفه و الهیات محور این همایش است.
علاوه بر بررسی نقش فضیلت در تاریخ فلسفه و الهیات، نقش فضیلت و خیر در اخلاق، زیباییشناسی، معرفتشناسی نیز در این همایش مورد بررسی قرار میگیرند.
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