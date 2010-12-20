به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش سیر تاریخی فضیلت در فلسفه و الهیات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سخنران افتتاحیه این همایش دیوید سالمون از دانشگاه نتردام امریکا است. سالمون استاد اخلاق و فلسفه در دانشگاه نتردام است. موضوعی که او مورد بررسی قرار خواهد داد "انقلاب فضیلت: فلسفه اخلاق و تغییر فرهنگی" نام دارد.

موضوع فضیلت در تاریخ فلسفه و الهیات محور این همایش است.

علاوه بر بررسی نقش فضیلت در تاریخ فلسفه و الهیات، نقش فضیلت و خیر در اخلاق، زیبایی‌شناسی، معرفت‌شناسی نیز در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.