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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

تاریخ شفاهی تئاتر معاصر ایران کتاب می‌شود

تاریخ شفاهی تئاتر معاصر ایران کتاب می‌شود

آثار برگزیده بخش پژوهشی چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به صورت کتاب منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اضافه شدن موضوع "تاریخ شفاهی تئاتر معاصر ایران" به بخش پژوهش جشنواره چهاردهم تئاتر دانشگاهی ایران، دانشجویان و اساتید دانشگاه می‌توانند آثار خود را در قالب مصاحبه، گزارش تحلیلی، یادداشت و مقاله تا 10 بهمن‌ماه جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پژوهش‌های برگزیده در بخش فوق به صورت کتاب منتشر و توزیع خواهد شد. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی به همت اداره‌کل فرهنگی وزارت علوم در 10 بخش از 24 تا 31 اردیبهشت‌ماه سال 90 به دبیری سیدجواد روشن برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1213625

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