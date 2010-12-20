به گزارش خبرگزاری مهر، با اضافه شدن موضوع "تاریخ شفاهی تئاتر معاصر ایران" به بخش پژوهش جشنواره چهاردهم تئاتر دانشگاهی ایران، دانشجویان و اساتید دانشگاه می‌توانند آثار خود را در قالب مصاحبه، گزارش تحلیلی، یادداشت و مقاله تا 10 بهمن‌ماه جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



پژوهش‌های برگزیده در بخش فوق به صورت کتاب منتشر و توزیع خواهد شد. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی به همت اداره‌کل فرهنگی وزارت علوم در 10 بخش از 24 تا 31 اردیبهشت‌ماه سال 90 به دبیری سیدجواد روشن برگزار می‌شود.



