حجتالاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: اولین دوره آموزش رایانه ویژه ائمه جماعات استان قم در چند روز آینده آغاز میشود.
وی اضافه کرد: این دوره آموزشی برای 170 نفر از ائمه جماعات استان قم در نظر گرفته شد که با همکاری موسسه نور برگزار میشود.
مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی زمان برگزاری این دوره آموزشی را دی و بهمن ماه اعلام کرد و یادآور شد: ائمه جماعات در این دوره با شیوههای کار با رایانه آشنا میشوند.
حسینی با اشاره به ضرورت برگزاری این دورهها برای ائمه جماعات اظهار داشت: شرایط جامعه به گونهای است که دشمنان با استفاده از ابزارهای مدرن به دنبال تضعیف اراده دینی جوانان ما هستند، از این رو ائمه جماعات باید با این ابزارها آشنایی داشته باشند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق رایانه انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری دوره آموزشی رایانه ویژه ائمه جماعات این استان خبر داد.
حجتالاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: اولین دوره آموزش رایانه ویژه ائمه جماعات استان قم در چند روز آینده آغاز میشود.
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