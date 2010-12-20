  1. استانها
  2. قم
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛

ائمه جماعات قم آموزش رایانه می⁯بینند

ائمه جماعات قم آموزش رایانه می⁯بینند

قم - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری دوره آموزشی رایانه ویژه ائمه جماعات این استان خبر داد.

حجت⁯الاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: اولین دوره آموزش رایانه ویژه ائمه جماعات استان قم در چند روز آینده آغاز می⁯شود.

وی اضافه کرد: این دوره آموزشی برای 170 نفر از ائمه جماعات استان قم در نظر گرفته شد که با همکاری موسسه نور برگزار می⁯شود.

مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی زمان برگزاری این دوره آموزشی را دی و بهمن ماه اعلام کرد و یادآور شد: ائمه جماعات در این دوره با شیوه⁯های کار با رایانه آشنا می⁯شوند.

حسینی با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره⁯ها برای ائمه جماعات اظهار داشت: شرایط جامعه به گونه⁯ای است که دشمنان با استفاده از ابزارهای مدرن به دنبال تضعیف اراده دینی جوانان ما هستند، از این رو ائمه جماعات باید با این ابزارها آشنایی داشته باشند و بخشی از فعالیت⁯های خود را از طریق رایانه انجام دهند.
 

کد مطلب 1213626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها