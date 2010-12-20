حجت⁯الاسلام سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: اولین دوره آموزش رایانه ویژه ائمه جماعات استان قم در چند روز آینده آغاز می⁯شود.



وی اضافه کرد: این دوره آموزشی برای 170 نفر از ائمه جماعات استان قم در نظر گرفته شد که با همکاری موسسه نور برگزار می⁯شود.



مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی زمان برگزاری این دوره آموزشی را دی و بهمن ماه اعلام کرد و یادآور شد: ائمه جماعات در این دوره با شیوه⁯های کار با رایانه آشنا می⁯شوند.



حسینی با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره⁯ها برای ائمه جماعات اظهار داشت: شرایط جامعه به گونه⁯ای است که دشمنان با استفاده از ابزارهای مدرن به دنبال تضعیف اراده دینی جوانان ما هستند، از این رو ائمه جماعات باید با این ابزارها آشنایی داشته باشند و بخشی از فعالیت⁯های خود را از طریق رایانه انجام دهند.

