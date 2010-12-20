دستگاه های فرهنگی ایلام جهت پیشگیری از خودکشی وارد عرصه شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نماینده مردم استان ایلام در مجلس در دیدار با فرمانده انتظامی استان ایلام بر تعامل و هماهنگی دستگاه های فرهنگی برای پیشگیری و مقابله با معضل خودکشی در استان تاکید کرد .

داریوش قنبری گفت: پیشگیری از پدیده خودکشی کار یک دستگاه به تنهایی نیست و همه دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان باید دست به دست هم بدهند و راه کارهای مناسب را برای جلوگیری از گسترش این معضل اجتماعی در سطح استان ارائه و عملی کنند.

نماینده مردم استان در مجلس افزود: هیچ کس نباید انتظار داشته باشد نیروی انتظامی به تنهایی جلوی خودکشی در سطح استان را بگیرد بلکه دیگر دستگاه ها و سازمانهای دولتی مسئولند و باید وارد عرصه شوند .

قنبری به وضعیت مواد مخدر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: باید با کار بیشتر عرصه برفعالیت سوداگران مرگ تنگ شده و از سویی دیگر با اقدامات فرهنگی خانواده ها را نسبت به خطرات پدیده شوم اعتیاد آگاه کرد .

در ادامه این نشست، پولادی یکی دیگر از نماینده گان مردم استان در مجلس با تاکید بر نگاه ویژه نمایندگان مجلس به فعالیت های انتظامی، وضعیت امنیت در استان را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: مردم شهید پرور و ولایت مدار این استان شایسته بهترین ها هستند و مردم باید از این امنیت به نحو مطلوب برخوردار باشند .

پولادی به لایحه مجلس در خصوص کاهش 10 درصدی آمار تصادفات در طول سال اشاره و گفت: در حال حاضر سالانه 25 هزار نفر از هموطنانمان قربانی حوادث جاده ای می شوند که با تصویب این لایحه دولت را ملزم کرده ایم ساز وکارهای لازم را در جهت کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای فراهم کند.