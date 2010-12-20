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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

بزرگترین رویداد قرآنی در دانشگاه آزاد تاکستان برگزار می شود

بزرگترین رویداد قرآنی در دانشگاه آزاد تاکستان برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: بزرگترین رویداد قرآنی با حضور یک هزار و 700 نفر از دانشجویان و استادان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان و یازدهمین دوره مسابقات قرآنی استادان دانشگاهها 29 آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار می شود.

شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور در بخش های تفسیر سوره حمد، سیره معصومین(ع)، آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، نماز، حفظ و ترجمه قرآن به زبان انگلیسی، حفظ و ترجمه به زبان فارسی، احکام خواهران و برادران، حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات، زندگانی پیامبر اعظم(ص) ترجمه و تفسیر قرآن انجام خواهد شد.

این دوره از مسابقات همزمان با سراسر کشور از فردا 29 آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار می شود.

کد مطلب 1213628

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