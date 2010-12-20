باید با نگاهی تربیتی و اخلاقی به مخاطب نگاه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار دبیران کمیتهها و اعضای شورای راهبردی جشنواره فیلم 100 گفت: بسیاری از نیروهای مستعد وارد حوزه تولید فیلم شدند اما به دلیل نداشتن هدف مشخص از مسیر اصلی خارج شدند، اینکه بدانیم هدف نهایی ما در وارد شدن به این عرصه چیست، گام نخست است.
همچنین در ابتدای این نشست حسین ربانیغریبی دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم صد گفت: جشنواره فیلم 100، اولین جشنواره ثانیهای در ایران است که در سال جاری هفتمین دوره آن برگزار میشود.
ربانی غریبی در ادامه عنوان کرد: فیلمهای جشنواره 100 هر سال با یک شعار همراه بوده است و در هفتمین دوره با شعار "سینمای اخلاق" شروع به کار کرده است.
ربانیغریبی هدف از برگزاری این جشنواره را اعتلای فرهنگ اخلاق و شناسایی جوانان مستعد در عرصه فیلمسازی و حمایت از نیروهای خلاق دانست.
هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 ثانیهای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت سازمان هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شبکه سوم سیما و سازمان ملی جوانان در اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
نظر شما