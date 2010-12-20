اجرای عملیات خط کشی محوری در معابر شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خردمند با اعلام این خبر گفت: به منظور رفاه حال شهروندان این عملیات به منظور استفاده بهینه از شبکه معابر، تسهیل در حرکت روان وسایل نقلیه وعابرین پیاده کاهش تصادف ، ایجاد تردد عابرین پیاده و مکانیزه کردن حرکت خودرو ها انجام شد.

وی افزود: این عملیات در محور خیابان دماوند حد فاصل خیابان وحیدیه تا سبلان واقع در ضلع شمال بطول 200 متر انجام شد.

خردمند با اشاره به اصلاح هندسی ایجاد اصلاح هندسی در زیر پل شهیدان صابری گفت: عملیات اصلاح هندسی جهت دور برگردان دو طرفه و دسترسی محلی در زیر پل شهیدان صابری به مدت 10 روز کاری نیز به اتمام رسید.

وی افزود: همچنین تعداد 280 عدد جدول به طول 150 متر و 10 عدد تابلو جهت نما جهت ایمن سازی مسیر نصب شد.

خردمند با تاکید بر مرمت گاردریلهای خارج شده در اتوبان امام علی (ع) گفت: با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تعداد تصادفات، تعداد 10 عدد گاردریل به طول 42 متر، 20 عدد گاردریل تعمیر و مرمت شد. همچنین تعداد 10 عدد از تابلوهای حاشیه نمای راستگرد مسیل باختر مرمت شد.