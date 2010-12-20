به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال مردود شدن "محسن بثما" داور سوری در آخرین مرحله تست آمادگی جسمانی از داوران نامزد قضاوت در جام ملت های آسیا، کمیته داوران AFC در نظر دارد "نواف عبدالله" از بحرین را جایگزین این داور سوری کند. این داور دو سال است وارد لیست داوران بین المللی شده است.

این درحالی است که گفته می شد با مردود شدن داور سوری، شانس محسن ترکی داور بین المللی کشورمان که پیش از این در لیست داوران ذخیره جام ملت های آسیا قرار داشت برای قرار گرفتن در لیست داوران اصلی افزایش یافته است.

به این ترتیب محسن ترکی و علیرضا فغانی به عنوان داور چهارم و حسن کامرانی فر و رضا سخندان به عنوان کمک داور در بازیهای جام ملت های آسیا حضور خواهند داشت.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از17 دی ‌ماه تا 9 بهمن ‌ماه جاری درشهر دوحه پایتخت قطر برگزارخواهد شد که 12 داور و 36 کمک داور این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.