نوجوان 16 ساله ایرانی طراح و سازنده "البرز ست"

به گزارش خبرنگار مهر، علی خورشیدی بنام دانش آموز سال سوم رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان البرز تهران است که موفق به طراحی و ساخت ماهواره دانش آموزی "البرز ست 1" شده و هم اکنون در انتظار دریافت مجوز و حمایت برای پرواز این ماهواره در ارتفاع 30 کیلومتری است.

علی خورشیدی بنام در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه "البرز ست 1" مراحل ثبت اختراع را می گذراند و به مناسبت هفته جهانی فضا در مهر ماه امسال و با حمایت سازمان فضایی ایران در پارک ملت تهران برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته شد گفت: ایده اولیه این ماهواره از فروردین سال 1387 طرح ریزی شد و سرانجام با فراهم شدن امکانات و تکمیل شدن مطالعات و تحقیقات، ساخت آن در تابستان امسال آغاز شد و حدود 3 ماه به طول انجامید.

وی با بیان اینکه ماهواره "البرز ست 1" در گروه ماهواره های نزدیک به فضا محسوب می شود که اصولا هدف از ساخت آنها علاوه بر کسب اطلاعات بیشتر از آسمان، آشنایی دانش آموزان با ساختار و عملکرد ماهواره ها است اضافه کرد: این ماهواره پس از انفجار بالن در هوا توسط چتری که برای فرود ایمن آنها تعبیه شده به زمین باز می گردد و موقعیت فرود خود را برای بازیابی ارسال می کند.

وی با بیان اینکه محدوده پروازی این ماهواره نزدیک به فضا، ارتفاع حدود 30 کیلومتری از سطح دریا است خاطرنشان کرد: طبق استانداردهای بین المللی به این گونه ابزار ماهواره های نزدیک به فضا (Near Space Satellite) و یا ماهواره های بالنی می گویند.

"البرز ست" و توانایی مخابره اطلاعات با پیام کوتاه

خورشیدی بنام در تشریح ویژگیهای ماهواره "البرز ست" به مهر گفت: این ماهواره توسط بالنهای هواشناسی 600 یا 1000 گرمی که با گاز هلیم پرشده اند پرواز می کند و در محدوده ارتفاعی 10 کیلومتری توان مخابره اطلاعات به صورت پیام کوتاه را دارد.

طراح و سازنده "البرز ست" با بیان اینکه این ماهواره برای مخابره اطلاعات خود به ایستگاه زمینی از مودم جی اس ام استفاده می کند اضافه کرد: با قراردادن سیمکارت در ماژول ویژه طراحی شده برای مودم، ماهواره از رایانه پرواز خود دستور می گیرد و تمامی اطلاعات را توسط این مودم و سیمکارت درون آن به زمین مخابره می کند که این اطلاعات با یک پیام کوتاه به اپراتور می رسد.

به گفته وی، این شیوه فقط برای اطلاع از سلامت کارکرد ماهواره است و تنها برای محدوده پروازی 10 کیلومتری کارایی خواهد داشت و بعد از این محدوده به دلیل عدم آنتن دهی، این شیوه متوقف و مودم و سامانه های راه انداز آن توسط رایانه پرواز به حالت خاموشی موقت می روند.

خورشیدی بنام با بیان اینکه رایانه پرواز این ماهواره دارای پردازنده ای تی مگا – 128 است و این مجموعه در 3 طبقه برد الکترونیکی و به صورت تمام اس ام دی (SMD) طراحی و ساخته شده است خاطرنشان کرد: روی این رایانه خشابی تعبیه شده که قابلیت خواندن و نوشتن حافظه های میکرو (Micro SD) را ممکن می کند و تمامی اطلاعات و داده های دریافت شده توسط حسگرهای این ماهواره پس از دسته بندی و شناسایی توسط پردازنده به صورت یک فایل متنی دسته بندی شده و در داخل این حافظه منتقل می شوند. همچنین رایانه پرواز در قسمت فوقانی خود دارای یک ال سی دی تمام رنگی 128 در 128 پیکسلی است که تمامی اطلاعات دریافتی را به طور زنده و به صورت تمام رنگی نمایش می دهد.

وی اضافه کرد: در داخل ماهواره کانکتورها و اتصالاتی تعبیه شده که قابلیت اتصال ماهواره را به رایانه اپراتور برای تست های اولیه و قبل پرواز به صورت USB دارد. رایانه پرواز تمامی اطلاعات حسگرها، جی پی اس و جی اس ام را پردازش می کند و برای ذخیره سازی و یا ارسال به بخش های مختلف منتقل می کند.

"البرز ست" و توانایی استخراج اطلاعات جغرافیایی

این دانش آموز مقطع سوم دبیرستان در مورد دیگر قابلیتهای نخستین ماهواره دانش آموزی ایران نیز گفت: بر روی البرز ست یک ماژول سیستم موقعیت یاب جهانی و یا همان GPS نصب شده که توانایی استخراج اطلاعاتی همچون موقعیت های جفرافیایی (طول و عرض جغرافیایی)، ارتفاع از سطح دریا، سرعت، تعداد ماهواره های مورد شناسایی، ساعت و تاریخ دقیق جهانی را دارد. این اطلاعات هم مستقیما توسط یک سیم به رایانه پرواز منتقل می شوند.

به گفته وی دو حسگر دمای نصب شده بر روی این ماهواره نیز قابلیت تشخیص دمای بین 80ـ تا 60+ درجه را دارا است که یکی از این حسگرها دمای داخلی ماهواره را سنجیده و دیگری که از بیرون از بدنه متصل شده دمای هوای بیرونی را می سنجد.

خورشیدی بنام با بیان اینکه تغذیه و ولتاژ کاری این ماهواره 12 ولت است که توسط پک و مجموعه ای از باتری های لیتیومی تامین می شود ادامه داد: البته برای مودم جی اس ام هم یک باتری جداگانه 2/4 ولتی لیتیومی تعبیه شده که در صورت نیاز به طور خودکار از باتری اصلی خود را شارژ می کند. طبق تست های انجام شده بر روی این ماهواره در حالت حداکثر بهره وری، باتری های این ماهواره توان ولتاژدهی تا حدود 9 ساعت را دارند و حتی تا چند ساعت پس از فرود نیز فعال خواهند بود.

"البرز ست" و 5/2 ساعت توانایی پرواز

وی گفت: مدت پرواز کلی این ماهواره حدود 2 تا 2 ساعت و 30 دقیقه خواهد بود که این مقدار بسته به شرایط آب و هوایی و استحکام بالن در ارتفاع های بالا بیشتر و یا کمتر خواهد بود .این ماهواره پس از این که توسط بالن تا حدود ارتفاع 30 کیلومتری بالا رفت به صورت خودکار توسط سیستم جدایش تعبیه شده در دهانه بالن از بالن جدا خواهد شد.

خورشیدی بنام در مورد عملکرد سیستم جدایش ماهواره به مهر گفت: طبق یک زمان پیش بینی شده توسط المنت های گرمایی که به دور طناب های پلاستیکی پیچیده شده اند، مجموعه بالن و سیستم جدایش از ماهواره و چتر فرود آن جدا خواهد شد. پس از جدایش چتر فرودی به قطر 42 اینچ در اثر فشاری که از زیر به آن وارد می شود باز خواهد شد و سرعت کل محموله را به سرعت تقریبی 6/3 متر بر ثانیه خواهد رساند و در نتیجه فرودی ایمن را برای کل محموله فراهم خواهد کرد. در جریان فرود نیز به طور خودکار و با تشخیص کاهش ارتفاع توسط رایانه پرواز، مودم جی اس ام از حالت خاموشی موقت خارج شده و شروع به مخابره اطلاعات می کند.

به گفته طراح و سازنده البرز ست، اطلاعات ارسالی توسط این مودم در لحظات پایانی پرواز بسیار دارای اهمیت است زیرا مختصاتی که توسط ماهواره ارسال می شود به طور دقیق بررسی و طبق نقشه محل فرود را تعیین می کند و ماهواره حتی پس از فرود نیز به ارسال داده خود ادامه می دهد تا در صورت تغییر مکان به هر دلیل، امکان بازیابی ماهواره و یا ریکاوری آن وجود داشته باشد.

وی افزود: قبل از پرتاب نیز با داشتن سرعت و جهت وزش باد و موقعیت مکان پرتاب و همچنین وارد کردن این اطلاعات بر روی نرم افزار ویژه پیش بینی محل فرود، محل و شعاع احتمالی فرود ماهواره و کل محموله مشخص می شود. پس از بازیابی ماهواره، تمامی اطلاعات ذخیره شده آن در حافظه میکرو اس دی به نرم افزار ویژه این ماهواره در رایانه اپراتور منتقل می شود و همه داده ها دسته بندی شده و به صورت نمایشی و نموداری در می آیند.

"البرز ست" و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری

خورشیدی بنام گفت: این ماهواره قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری خودکار را نیز دارد و تمامی عکسها و فیلمهای ضبط شده در داخل حافظه دوربین ذخیره می شوند اما به دلیل هزینه های بالا و با توجه به کمبود سرمایه های شخصی فعلا بر روی ماهواره تعبیه نشده است.

خورشیدی بنام با تاکید بر اینکه تاکنون حمایتی از سوی نهادهای مرتبط برای این پروژه صورت نگرفته است گفت: این ماهواره برای تستهای اولیه حدود 150 هزار تومان هزینه داشته و هم اکنون در انتظار دریافت مجوز برای پرواز در ارتفاع 30 کیلومتری است.

وی گفت: قبل از پرواز نیز تمامی بخش های قابل باز شدن و درهای دسترسی به ساختار درونی ماهواره قفل و مهر و موم می شوند و حتی بر روی آنها روکش ضد آب کشیده می شود تا در برابر نفوذ آب مقاوم باشد.

وی افزود: فعال سازی این ماهواره از طریق کلید مخصوصی صورت می گیرد که به دیگران اجازه نمی دهد تا کنترلی بر خاموش یا روشن بودن ماهواره داشته باشند و ماهواره تنها توسط اپراتور خاموش یا روشن می شود. همچنین دور تا دور بدنه این ماهواره با یونولیت و فوم و الیاف نرم پوشیده شده تا در برابر ضربه های ناشی از فرود مقاوم باشد و تمام بدنه این ماهواره عایق بندی است.