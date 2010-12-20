1137 تن کالای اساسی بین هیئت های مذهبی مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع هیئت های مذهبی استان فزود: این اقلام شامل 769 تن برنج، 184 تن روغن و 184 تن شکر است.



وی اظهار داشت: برای این ایام سهمیه نذورات در نظر گرفته شده که متولیان هیئت های مذهبی مازندران با مراجعه به ادارات بازرگانی شهرستانها نسبت به دریافت این سهمیه اقدام کردند.



وفایی نژاد گفت: طبق سنوات گذشته با توجه به مناسبت های مذهبی سه قلم کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر در قالب سهمیه نذورات در اختیار هیئت های مذهبی قرار گرفت.



رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اعلام اینکه هیئت های مذهبی همچون سالهای گذشته این سهمیه ها را با قیمت های تعاونی دریافت کردند.



وی خاطرنشان کرد: متولیان هیئت های مذهبی با معرفی نامه برای دریافت نذورات به ادارات بازرگانی شهرستان مربوطه مراجعه و سهمیه هیئت مربوطه را دریافت کردند.

