  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

ساخت کتابخانه مرکزی گلستان نیازمند زمین است

ساخت کتابخانه مرکزی گلستان نیازمند زمین است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان از پیگیری تهیه زمین برای ساخت کتابخانه مرکزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: بررسی زمین های بلا استفاده و واگذاری آن جهت احداث کتابخانه های عمومی به تصویب رسید.

وی با اشاره به پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان افزود: غرفه کتاخانه های عمومی استان گلستان از غرفه های جنبی نمایشگاه پنجم بود که امسال شاهد حضور پررنگ و پر مخاطب آن بودیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، معرفی کتابخانه های استان و امکانات آنها، معرفی نرم افزار نمایه و همچنین امکانات دیجیتال کتابخانه های عمومی استان و تحقیق و پژوهش های اینترنتی را از برنامه های جنبی این غرفه اعلام کرد.
 
به گفته علوی، در زمان برگزاری نمایشگاه، از علاقمندان عضویت در کتابخانه ها به صورت رایگان ثبت نام به عمل آمد.
 
گلستان رتبه پنجم فضای کتابخانه های عمومی را داراست.
کد مطلب 1213636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها