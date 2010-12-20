ساخت کتابخانه مرکزی گلستان نیازمند زمین است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: بررسی زمین های بلا استفاده و واگذاری آن جهت احداث کتابخانه های عمومی به تصویب رسید.

وی با اشاره به پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان افزود: غرفه کتاخانه های عمومی استان گلستان از غرفه های جنبی نمایشگاه پنجم بود که امسال شاهد حضور پررنگ و پر مخاطب آن بودیم.



مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، معرفی کتابخانه های استان و امکانات آنها، معرفی نرم افزار نمایه و همچنین امکانات دیجیتال کتابخانه های عمومی استان و تحقیق و پژوهش های اینترنتی را از برنامه های جنبی این غرفه اعلام کرد.

به گفته علوی، در زمان برگزاری نمایشگاه، از علاقمندان عضویت در کتابخانه ها به صورت رایگان ثبت نام به عمل آمد.

گلستان رتبه پنجم فضای کتابخانه های عمومی را داراست.