به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر قبل از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با یکدیگر در محل نهاد ریاست جمهوری ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی را در مقابل فتنه انگیزی و اختلاف افکنی دشمنان مورد تاکید قرار دادند.
احمدی نژاد در این ملاقات روابط تهران- دوحه را برادرانه و ممتاز دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند سطح همکاریهای خود با سایر کشورهای منطقه را هم متناسب با سطح روابط با قطر ارتقاء دهد.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی تهران و دوحه در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: ایران و قطر با هماهنگی و مشورت یکدیگر میتوانند وحدت و همبستگی کشورهای منطقه را تقویت کرده و امنیت و ثبات را برقرار کنند.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه همه کشورهای منطقه باید در امنیت و ثبات زندگی کنند، گفت: این هدفی است که با مرکزیت قطر و ایران قابل تحقق است.
رئیس جمهورافزود: کشورهای منطقه باید با تقویت مناسبات و روابط خود، همکاریهای کاملی را با یکدیگرداشته باشند وبدون کوچکترین کدورتی در مسیر رفاه، صلح و پیشرفت گام بردارند.
شیخ خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور در راستای منافع دو ملت و منطقه در حال تحکیم و تعمیق است، گفت: همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و قطر میتواند موجب شکوفایی کشورهای منطقه شده و ثبات و امنیت منطقه را تضمین کند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و کشمکش بین شیعه و سنی در کشورهای منطقه گفت: اگر چه تلاش آنان تاکنون برای ایجاد چنین اختلافی با شکست مواجه بوده است اما باید کشورهای منطقه ضمن حفظ هوشیاری، در جهت تقویت روزافزون وحدت و همدلی همکاریهای خود را افزایش دهند.
امیر قطر همچنین از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه نباید اهانتی به عایشه همسر پیامبر(ص) صورت بگیرد، قدردانی کرد.
احمدی نژادوامیرقطر تاکیدکردند:
ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی در مقابل فتنه انگیزی دشمنان
رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر در ملاقات با یکدیگر مهمترین مسائل مربوط به گسترش روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر قبل از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با یکدیگر در محل نهاد ریاست جمهوری ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی را در مقابل فتنه انگیزی و اختلاف افکنی دشمنان مورد تاکید قرار دادند.
نظر شما