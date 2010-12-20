ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی در مقابل فتنه انگیزی دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر قبل از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با یکدیگر در محل نهاد ریاست جمهوری ضرورت وحدت و همدلی کشورهای اسلامی را در مقابل فتنه انگیزی و اختلاف افکنی دشمنان مورد تاکید قرار دادند.



احمدی نژاد در این ملاقات روابط تهران- دوحه را برادرانه و ممتاز دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند سطح همکاری‌های خود با سایر کشورهای منطقه را هم متناسب با سطح روابط با قطر ارتقاء دهد.



وی با اشاره به اهمیت هماهنگی تهران و دوحه در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: ایران و قطر با هماهنگی و مشورت یکدیگر می‌توانند وحدت و همبستگی کشورهای منطقه را تقویت کرده و امنیت و ثبات را برقرار کنند.



احمدی نژاد با تاکید بر اینکه همه کشورهای منطقه باید در امنیت و ثبات زندگی کنند، گفت: این هدفی است که با مرکزیت قطر و ایران قابل تحقق است.



رئیس جمهورافزود: کشورهای منطقه باید با تقویت مناسبات و روابط خود، همکاری‌های کاملی را با یکدیگرداشته باشند وبدون کوچکترین کدورتی در مسیر رفاه، صلح و پیشرفت گام بردارند.



شیخ خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور در راستای منافع دو ملت و منطقه در حال تحکیم و تعمیق است، گفت: همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و قطر می‌تواند موجب شکوفایی کشورهای منطقه شده و ثبات و امنیت منطقه را تضمین کند.



وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و کشمکش بین شیعه و سنی در کشورهای منطقه گفت: اگر چه تلاش آنان تاکنون برای ایجاد چنین اختلافی با شکست مواجه بوده است اما باید کشورهای منطقه ضمن حفظ هوشیاری، در جهت تقویت روزافزون وحدت و همدلی همکاری‌های خود را افزایش دهند.



امیر قطر همچنین از مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه نباید اهانتی به عایشه همسر پیامبر(ص) صورت بگیرد، قدردانی کرد.