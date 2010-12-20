  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

230 اثر تاریخی در ایلام مستندسازی شد

230 اثر تاریخی در ایلام مستندسازی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاونت‌ حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام 230 اثر تاریخی را مستندسازی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون‌ حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه یکی از برنامه‌های انجام گرفته در شش ماهه نخست سال جاری توسط معاونت است.

محمد جواد خانزادی افزود: در دو سال اخیر 19 مورد بررسی شناسایی باستان‌ شناسی در تمامی شهرستانهای استان ایلام صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه در تمامی شهرستانها به صورت پیمایشی انجام گرفته و آثار مستندسازی شده جهت ثبت به اداره ثبت آثار ارسال شده است.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام اظهار داشت: در سالهای اخیر 9 مورد کاوش باستان‌شناسی و گمانه‌زنی آثار تاریخی به منظور آشکار کردن زوایای تاریک تاریخ در محوطه‌های مختلف صورت گرفته است.

خانزادی ادامه داد: این کاوش‌ و گمانه‌زنی‌های تاریخی در تپه کزآباد هلیلان، تپه علی کش و تپه عین خوش دهلران، قبرستان زردآلو آباد، چغاآهوان مهران، محوطه گندم زار شهرستان دره شهر- حوزه سد سیمره، فصل دوم چغاگلان شهرستان مهران، پشت قلعه آبدانان و شهر تاریخی سیمره انجام شده است.
 

کد مطلب 1213641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها