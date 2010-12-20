230 اثر تاریخی در ایلام مستندسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه یکی از برنامههای انجام گرفته در شش ماهه نخست سال جاری توسط معاونت است.
محمد جواد خانزادی افزود: در دو سال اخیر 19 مورد بررسی شناسایی باستان شناسی در تمامی شهرستانهای استان ایلام صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه در تمامی شهرستانها به صورت پیمایشی انجام گرفته و آثار مستندسازی شده جهت ثبت به اداره ثبت آثار ارسال شده است.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام اظهار داشت: در سالهای اخیر 9 مورد کاوش باستانشناسی و گمانهزنی آثار تاریخی به منظور آشکار کردن زوایای تاریک تاریخ در محوطههای مختلف صورت گرفته است.
خانزادی ادامه داد: این کاوش و گمانهزنیهای تاریخی در تپه کزآباد هلیلان، تپه علی کش و تپه عین خوش دهلران، قبرستان زردآلو آباد، چغاآهوان مهران، محوطه گندم زار شهرستان دره شهر- حوزه سد سیمره، فصل دوم چغاگلان شهرستان مهران، پشت قلعه آبدانان و شهر تاریخی سیمره انجام شده است.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام 230 اثر تاریخی را مستندسازی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه یکی از برنامههای انجام گرفته در شش ماهه نخست سال جاری توسط معاونت است.
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