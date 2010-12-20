اختصاص اعتبار برای ارتقای جهانی 5 دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی امروز دوشنبه در یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مورد حمایت وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است و برای رسیدن به این اهداف باید دانشگاه نقشه راه خود را تدوین کند.

وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و نقشه جامع سلامت کشور یادآور شد: بر اساس نقشه جامع سلامت، روسای دانشگاههای علوم پزشکی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تفاهم نامه ای را به امضاء رسانده اند و برای تحقق میزان سهم دانشگاه در پیشبرد اهداف نقشه مسئولیت های جدیدی را پذیرفته اند.

معاون وزیر بهداشت افزود: همچنین بودجه پژوهشی باید به سه درصد افزایش یابد که این رشد بودجه در دانشگاههای علوم پزشکی مختلف بر اساس سهمی که در تحقق نقشه جامع علمی دارند، انجام شود.

وی با اشاره به مصوبات برنامه پنجم توسعه در حوزه علم و فناوری خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی و پژوهشی در برنامه پنجم توسعه باید دارای ردیف باشند و پژوهشکده هایی که در دانشگاه ها تشکیل می شوند نیز دارای ردیف خواهند شد و هیچکس نمی تواند این ردیف ها را حذف کند.

معاون وزیر بهداشت درباره اختیارات روسای دانشگاهها براساس برنامه پنجم توسعه گفت: مصوبات برنامه پنجم به گونه ای بوده که بیشترین اختیارات به روسای دانشگاه ها داده شده تا بتوانند در حوزه علم و فناوری فعالیت کنند. این موضوع که هیئت علمی باید تنها در یک بخش کار کند نیز به حوزه تحقیقات و ساماندهی این بخش کمک می کند.

قانعی افزود: شتاب علمی موجود در ایران مشخص است و بر اساس نقشه جامع علمی، تعداد مقالات و مجلات علمی ایران باید در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان دو برابر نقطه پایان برنامه چهارم برسد از سوی دیگر در حوزه فناوری نیز در سال 1404 باید 100 میلیارد دلار صادرات فناوری سلامت داشته باشیم.

وی با اشاره به عزم کشور برای تولید 85 قلم دارو با اعتباری معادل 500 میلیارد تومان در طول سه سال در کشور گفت: تولید این داروها 600 میلیارد تومان صرفه جویی ارزی به همراه دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: به عنوان نمونه تولید فاکتور 7 در کشور در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد. در حال حاضر نیز این دارو در انحصار یک شرکت دانمارکی است، آنها پس از اینکه متوجه تولید این دارو در ایران شده اند خواستار مشارکت در تولید آن هستند چرا این شرکت با تولید فاکتور 7 در طی 10 سال 700 میلیارد دلار درآمد داشته است.

وی با تاکید بر نقش فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی همراه با پژوهش در تشکیل شرکت های دانش بنیان گفت: این افراد می توانند با استفاده از بودجه سه هزار میلیارد تومانی که برای تشکیل این شرکت ها تعیین شده، به حوزه های علم و فناوری وارد شوند.

وی از ایجاد "اتاق تمیز" Clean Room در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد و گفت: این بخش با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کمک 500 میلیون تومانی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در این دانشگاه راه اندازی می شود.

قانعی از تهیه پیوست تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت برای دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: انتظار این است که دانشگاهها این امور را با جدیت پیگیری کنند چرا که امروز دانشمندان مورد هجمه قرار دارند و امثال شهید شهریاری، شهدای جهاد علمی هستند چرا که برای آینده ایران نقش بازی می کنند.

وی از اعضای هیئت علمی که هنوز وارد این جهاد علمی نشده اند خواست که جریان پژوهشی را به یک جریان علمی قوی در دانشگاهها تبدیل کنند و گفت: همان هایی که با تبعیض های علمی اجازه درج نام ایران را در مجلات خارجی نمی دهند از ایران به عنوان ببر خفته ای که در حال بیدار شدن است، نام می برند.