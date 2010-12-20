45 درصد یارانه برق حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد امروز در یک نشست خبری با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با دستور رئیس جمهور، گفت: براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها متوسط نرخ مصوب تعرفه‌های برق 45 تومان اعلام شد که بر این اساس، قیمت هر کیلووات ساعت برق خانگی در مناطق عادی 45 تومان و در مناطق گرم 14 تومان اعمال می‌شود، ضمن اینکه تعرفه برق دولتی نیز به ازای هر کیلووات 120 تومان و در بخش آموزشی، بهداشتی، اماکن مذهبی و مراکز شبانه‌روزی معلولان نیز قیمت به ازای هرکیلووات 25 تومان در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: همچنین تعرفه برق کشاورزی به ازای هر کیلووات ساعت 14 تومان، بخش تولید 40 تومان و سایر مصارف 20 تومان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با برنامه دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ ها، 45 درصد از یارانه برق حذف و 55 درصد دیگر همچنان به مردم پرداخت می‌شود.

به گفته بهزاد، نرخ تعرفه بخش خانگی بسیار پیچیده بود و فردی که در گذشته بنا داشت صورتحساب خود را محاسبه کند کار بسیار سختی را پیش رو داشت اما هم اکنون قبوض برق بخش خانگی ساده، شفاف و تعرفه‌های آن به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است.

بهزاد ادامه داد: براساس تعرفه‌های پلکانی از صفر تا 100 کیلووات 270 ریال، از 100 تا 200 کیلووات 320 ریال، از 200 تا 300 کیلووات 720 ریال، از 300 تا 400 کیلووات 1300 ریال، از 400 تا 500 کیلووات 1500 ریال، از 500 تا 600 کیلووات 1900 ریال و بالاتر از 600 کیلووات ساعت 2100 ریال محاسبه می شود.

وی در تشریح در یک قبض برق خاطرنشان کرد: اگر یک مشترک در قبض برق خود 350 کیلووات ساعت برق مصرف کرده باشد 100 کیلووات ساعت آن با قیمت 270 ریال معادل 2700 تومان، 100 کیلووات ساعت آن با قیمت 320 ریال معادل 3200 تومان و 50 مگاوات آن با قیمت 720 ریال به ازای هر کیلووات ساعت معادل 3600 تومان محاسبه می شود؛ بنابراین قبض برق این مشترک با قیمت‌‌های جدید 10500 تومان خواهد شد و تنها چیزی که به آن اضافه می‌شود مالیات بر ارزش افزوده است بنابراین این صورتحسابها در کل کشور یکسان است.

بهزاد با اشاره به استفاده برخی مشترکان از کنتورهای سه زمانه، خاطرنشان کرد: در مورد کنتورهای سه زمانه برای بخش کم باری که حدود 8 ساعت است به ازای هر کیلووات ساعت 150 ریال تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد : در دهک ششم اختلافی که در صورتحسابها نسبت به زمان قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود می‌آید معادل سه هزار و 600 تومان است و در دهک هفتم نیز اگر تنها 10 درصد صرفه جویی صورت گیرد مابه‌التفاوت قبض جدید نسبت به دوره قبل از آن کمتر از 4 هزار تومان در ماه خواهد بود بنابراین اگر یک خانوار 4 نفره را در نظر بگیریم به ازای هر نفر هزار تومان به قیمت برق اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: دهک هشتم و نهم نیز 10 تا 11 هزار تومان بالات از قبض قبلی خود پرداخت خواهند کرد اما دهک دهم باید صرفه جویی بیشتری را صورت دهد.

بهزاد در مورد قبوض برق مشترکان تجاری با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توضیح داد: متوسط قیمت بخش تجاری 120 تومان است اما برای این بخش نیز مشابه بخش خانگی قیمت‌ به صورت پلکانی در نظر گرفته شده که بر این اساس از صفر تا 200 کیلووات ساعت 100 تومان مازاد بر 200 تا 600 کیلووات ساعت 140 تومان و مازاد بر 600 کیلووات ساعت 200 تومان برای تعرفه برق در نظر گرفته شده ضمن اینکه 70 درصد مشترکان بخش تجاری کمتر از 200 کیلووات ساعت مصرف دارند.

وی اظهار داشت: با تداوم روند فعلی مصارف در واحدهای تجاری 80 درصد مغازه‌ها در روز بیش از 5 هزار تومان قیمت برق به صورت روزانه پرداخت نخواهند کرد.

بهزاد با بیان اینکه بیشترین فشار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش‌های دولتی وارد خواهد آمد، تاکید کرد: براساس دستور رئیس جمهور، حتی یک ریال هم به بودجه جاری دستگاه‌ها اضافه نخواهد شد و آنها باید با صرفه جویی افزایش قیمت را جبران کنند.

وی از مردم درخواست کرد تا با صرفه جویی مصارف خود را به پله‌های پایین تر جدول تعرفه‌ای کاهش دهند چرا که تنها با 10 درصد صرفه جویی می‌توانند 20 تا 30 درصد مبلغ صورتحساب خود را کاهش دهند.

معاون وزیر نیرو خطاب به مشترکان خانگی گفت:‌ اگر یک کیلووات ساعت از مصارف خود را از زمان اوج بار به زمان کم باری منتقل کنید 45 تومان به ازای هرکیلووات ساعت در صورتحسابهای صرفه جویی خواهید کرد. وی اظهار داشت: در اشتراک‌های خانگی دیماند حذف شده است

بهزاد در خصوص نرخ برق واحدهای صنایع کشاورزی تاکید کرد: قیمت برق صنایع کشاورزی با تخفیف محاسبه می‌شود، ضمن اینکه در بخش صنعت و معدن نیز تلاش شده که در صورت کاهش مصرف مشترکان با کاهش هزینه بیشتری روبرو شوند، این در حالی است که قیمت برق صنعتی کمتر از متوسط نرخ صورتحسابهای برق است. از سوی دیگر، برای مشترکان صنعتی در روزهای جمعه ساعات اوج بار در نظر گرفته نخواهد شد.

بهزاد گفت: برای مشترکان برخی استانها نظیر خوزستان، بوشهر و بندرعباس که برخی شهرهای آنها هنوز از نعمت گاز شهری بهره‌مند نیستند تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.