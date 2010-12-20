11 وابسته گروهک تروریستی جندالشیطان در زاهدان اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم حمیدی ظهر دوشنبه در اطلاعیه ای از اعدام 11 تروریست وابسته به گروهک جندالشیطان در زندان زاهدان خبر داد.

وی اظهار داشت: این عناصر فاسد و محارب، با تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.

در این اطلاعیه آمده است: این عناصر پس از تحویل به دستگاه قضایی استان طبق موازین شرعی و قانونی و انجام تشریفات دادرسی عادلانه در جلسه علنی دادگاه محاکمه شدند.

همه این عناصر به اتهام افساد فی الارض و محاربه با خدا و رسول (ص) و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم و حکم آنان پس از تایید مراجع عالی قضایی کشور به اجرا درآمد.

در این اطلاعیه اسامی معدومان و مهمترین عناوین اتهامی آنان به شرح ذیل آمده است: عبدالباسط شه بخش فرزند الله داد، عبدالناصر شه بخش فرزند الله داد، عبدالشکور زنگی زهی فرزند حسین به اتهام محاربه و افساد فی الارض و تیراندازی به سمت ماموران پلیس راه در جاده زاهدان به خاش که منجر به شهادت سه تن از آنان شد.

محمدصالح اسلام زهی فرزند عطا محمد، ناصر شه بخش فرزند زمان، لال محمد شه بخش فرزند کریم، عطاالله ریگی فرزند نظر محمد به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق اقدام مسلحانه و اجرای کمین علیه کارکنان نیروی انتظامی در منطقه لار زاهدان که منجر به شهادت 12 تن از آنان شد و همچنین وارد کردن بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره برای اقدامات تروریستی به داخل کشور اعدام شدند.

عبدالرحمن نارویی فرزند خالقداد مشهور به رحمن با نام مستعار محمدگل به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق تهیه منزل تیمی و خودرو برای تروریستها و تهیه بمب و انتقال عاملان انتحاری مسجد علی ابن ابیطالب(ع) به داخل شهر زاهدان و اقدام به بمب گذاری در مسجد الغدیر و خیابان آزادگان زاهدان، اعدام شد.

عبدالرئوف شه بخش فرزند شنبه به اتهام محاربه وافساد فی الارض از طریق مشارکت در درگیری واجرای کمین علیه کارکنان سپاه پاسداران درمنطقه کورین درسال 1386 که منجر به شهادت 12 تن از کارکنان سپاه پاسداران شد، به دار مجازات آویخته شد.

بالانچ نارویی فرزند علی به اتهام محاربه از طریق شرکت درسرقت مسلحانه و آدم ربایی مسلحانه و تجرید سلاح به قصد اخافه الناس اعدام شد.

احمد نارویی فرزند عبدالکریم به اتهام محاربه از طریق ایجاد آشوب در زاهدان پس از حادثه تروریستی مسجد علی ابن ابیطالب(ع) و سرقت مسلحانه و آدم ربایی و نگهداری دو قبضه نارنجک دستی جنگی و ایجاد خوف و رعب و وحشت در مردم به دار مجازات آویخته شد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: همه معدومان ازهواداران گروهک تروریستی بوده و جهت پیشبرد اهداف گروهک فعالیت موثر داشته اند.

وی گفت: بار دیگر به همه اشرار و معاندان و کسانی که صف خود را از ملت جدا کرده اند هشدار می دهیم تا دیر نشده به دامان ملت بازگردند و دست از حمایت بدخواهان و اجانب و مزدوران خودفروخته استکبار بردارند که در غیر این صورت دیر یا زود در چنگال عدالت گرفتار شده و در آتش قهر ملت خواهند سوخت.

حمیدی افزود: دستگاه قضایی دراجرای دقیق وسریع احکام و حدود الهی بر محاربان و مفسدان لحظه ای درنگ نکرده و قاطعانه احکام اسلام را اجرا خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد که باقیمانده اشرار و بازماندگان گروهک تروریستی، از سرنوشت شوم این معدومان درس عبرت گیرند.