مدیریت کیفیت زمینه ساز تحقق سیاستهای سازمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی رنجبران پیش از ظهر دوشنبه در نشست مدیریت بهبود کیفیت و مدیریت راهبردی زندانهای استان همدان با تاکید بر ضرورت توجه به فرآیندهای مدیریت کیفیت، اجرای دقیق این فرآیندها را در تحقق سیاستهای سازمانی مهم برشمرد.

رنجبران افزود: با اجرای سیستم اتوماسیون اداری و توسعه صنعت انفورماتیک در زندانهای تابعه، ضمن یکسان سازی تمام برنامه ها، امکان دسترسی سریع و آسان به آمار و ارائه خدمات بهتر فراهم می شود.

معاون اداره کل زندانهای استان همدان با بیان اینکه استفاده از روش های نوین و کیفی نقش مهمی در بهبود عملکردها دارد، از روسای زندانهای تابعه خواست نسبت به تشکیل نشستها و بررسی و نظارت بر اجرای جدی فرایندهای مدیریت کیفیت بیش از پیش توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: اداره کل زندانهای همدان با طراحی الگوی مناسب در زمینه فرایندهای بهبود مدیریت کیفیت و ارائه برنامه به سازمان پیشتاز است و به عنوان پایلوت مطرح شده و باید در اجرا و بهبود فعالیت ها مؤثر باشد.