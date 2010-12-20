تصاویر سه بعدی کوهی روی بزرگترین قمر زحل با احتمال حیات!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ناسا در دانشگاه آریزونا یک تصویر توپوگرافی رایانه ای از کوهی با عنوان "سوترا فاکولا" واقع در تیتان را تهیه کرده اند که نشان می دهد این کوه در واقع یک آتشفشان یخی بر روی بزرگترین قمر سیاره زحل است.

به گفته این دانشمندان، بر روی این آتشفشان یخی حیات و یا حداقل شرایط سازگار برای ایجاد حیات می تواند وجود داشته باشد.

برای تهیه این تصویر سه بعدی از تصاویری که کاوشگر زحلگرد "کاسینی" از سطح تیتان گرفته استفاده شده است. این تصاویر حضور یک کوه به ارتفاع هزار و 500 متر و پهنای 70 کیلومتر را بر روی سطح تیتان نشان می دهد.

دلایل محکمی وجود دارند که نشان می دهند این کوه، یک آتشفشان یخی است که قادر است گدازه های محتوی آب مایع را فوران کند.

دانشمندان آمریکایی فرضیه ای را مطرح کردند که برپایه آن، آب درون گذاره ها می تواند با تولینها واکنش نشان دهد. تولینها ترکیبات شیمیایی هستند که وقتی متان و یا نیتروژن توسط نور ماوراء بنفش خورشید ساطع می شوند در اتمسفر تیتان به وجود می آیند.

واکنش میان آب و تولین می تواند منجر به ایجاد "آمینو اسیدها" شود. آمینو اسیدها آجرهای اولیه ساخت پروتئینها بوده و پروتئینها نیز منشاء حیات هستند.

براساس گزارش نشنال جغرافی، تیتان از نظر ابعاد در اندازه سیاره عطارد است و بزرگترین قمر زحل به شمار می رود.

اتمسفر این قمر تقریبا پوشیده از نیتروژن است. عمق این اتمسفر حدود 600 کیلومتر است و بنابراین 10 برابر بیشتر از اتمسفر زمین است. به همین دلیل رصد سطح این قمر بسیار دشوار است.

باوجود این، کاوشگر کاسینی در پروازهایی که از نزدیک سطح تیتان انجام داده به اطلاعات بسیار مهمی در خصوص بزرگترین قمر دست یافته است.

تصویر سه بعدی ناسا از آتشفشان یخی تیتان

بزرگترین قمر سیاره زحل با اتمسفری به عمق 600 کیلومتر





انعکاس نور بر روی دریاچه ای بر روی نیمکره شمالی تیتان - این تصویر در سال 2009 گرفته شده است

در این تصویر که در سال 2006 گرفته شده است قطب شمال زحل توسط یک شکل شش ضلعی احاطه شده است