کتابخانه های مازندران با کمبود فضا مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان در ساری، احراز جایگاه شایسته در این عرصه متناسب با شان فرهنگی مردم مازندران را منوط به بسیج عمومی و ورود جدی مسئولان، خیران و مردم به نهضت مطالعه مفید ذکر کرد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز در این جلسه نیروی انسانی دانا را رکن اساسی پیشرفت و توسعه کشور دانست و گفت: کتاب، مطالعه و کتابخانه عوامل راهبردی در برخورداری از شهروند دانایی محور است که بدون آنها، تحقق پیشرفت در هیچ ساحتی حتی فرهنگی امکان پذیر نیست.

سید یونس حسینی با اشاره به خدمات شایان تحسین شهرداریها به مردم، خدمات فرهنگی بویژه در حوزه کتابخانه های عمومی را از ماندگارترین و ارزشمندترین فعالیت شهرداریها ذکر کرد.

وی گفت: هر چه به فضا و فعالیتهای کتابخانه ها و مراکز فرهنگی در یک شهر افزوده شود، عموم مسائل آن شهر با سهولت و روانی بیشتر بواسطه برخورداری از مردمی اهل مطالعه و فهیم انجام می شود.

مدبر کل امور شهری و شوراهای مازندران با اعلام آمادگی این اداره کل در رفع مشکلات کتابخانه های عمومی یادآور شد: شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها و بخش ها از عناصر فرهنگی بوده و کمک به امر کتابخوانی و مطالعه و توسعه فضای کتابخوانی را وظیفه ملی و دینی خود می دانند.

