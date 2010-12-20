احداث نیروگاه های تبدیل زباله به برق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی در مورد احداث نیروگاه برای تبدیل زباله به انر‍ژی برق با بیان این که این موضوع از حدود 5 ماه پیش با اعلام فراخوان داخلی و خارجی برای جذب سرمایه گذار آغاز شد، اظهار کرد : تاکنون حدود 17 پیشنهاد دریافت شده که از میان آنها پنج پیشنهاد قابل رسیدگی است و با سه مجموعه به طور جدی مذاکره شده و توافقات اولیه صورت گرفته است.

وی با اشاره به حجم سنگین سرمایه گذاری در این پروژه گفت : شهرداری با ارائه زمین و تجهیزات مناسب در بحث تاسیسات ساختمانی در این پروژه مشارکت خواهد داشت.

معاون خدمات شهری شهردار تهران افزود: بحث تبدیل زباله به انرژی برق به دلیل اینکه موضوعی جدید در کشور بوده و تجربه و سابقه ای در این خصوص وجود ندارد، طبیعی است که تصویب و اجرای مفاد قرارداد و جزئیات آن، به مدت زمان بیشتری برای اجرا نیاز داشته باشد .

کلخورانی با بیان اینکه شهرداری می کوشد تا بخش اعظمی از زباله های شمال تهران را در آن مناطق امحاء کند، اظهار کرد: جانمایی برای حداث نیروگاه ها در مناطق 1،2،3،4،5، و 22 در نظر گرفته شده ومناطق شمال تهران برای استقرار نیروگاه ها پیش بینی شده است.

وی گفت: خوشبختانه در قسمت شمال شهر اراضی زیادی برای احداث نیروگاه وجود دارد اما در این مورد داشتن ویژگیهای خاص برای احداث آنها ضرورت دارد.

معاون خدمات شهری شهردار تهران افزود : فاصله داشتن از بافت های مسکونی، ایجاد فضای سبز مطلوب و وجود معابر مناسب برای تردد از ویژگیهای این زمین ها است که تا کنون بر اساس همین ویژگی ها زمین های مناسبی در شمال شهر برای احداث نیروگاه ها شناسایی شده است.

کلخورانی خاطر نشان کرد : می کوشیم در این مدت فصل کاشت را از دست نداده و عملیات کاشت نهال در حاشیه این ایستگاه ها به انجام برسد، اگر چه عملیات اجرایی این نیروگاه ها از سال آینده آغاز می شود اما بحث کاشت و جنگل کاری حاشیه این ایستگاه ها از سال جاری شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: با کاشت نهال، فضای سبز مناسبی در حاشیه این مجموعه ها ایجاد می شود و هنگام بهره برداری از این نیروگاه ها درخت های دو و سه ساله خواهیم داشت.

به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران، هدف ازایجاد فضای سبز در حاشیه نیروگاه ها پاکسازی محیط به نحو مناسب است.