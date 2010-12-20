317 هزار لیتر مواد سوختی از قاچاقچیان در آذربایجان غربی ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عیسی قنبری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی افزود: همچنین طی این مدت دو میلیون پاکت سیگار و 330 هزار بطری مشروبات الکلی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم همراهی مردم و مسئولان جهت اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بیان داشت: هدفمند کردن یارانه‌ها یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور بوده که اجرای اساسی و اصولی آن نیازمند هماهنگی همه اقشار جامعه است.

معاون سیاسی انتظامی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: دولت با اجرای صحیح طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال کاهش مشکلات مردم به ویژه طبقه محروم جامعه است.

قنبری ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار داشت: از 51 مصوبه این کمیسیون، حدود 85 درصد مصوبات اجرایی شده است.

این مقام مسئول همچنین برگزاری همایش کیفی سازی تولیدات با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی با حضور 100 نفر از صاحبان صنایع در ارومیه را موفق ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تمدید فراخوان مقاله نویسی در زمینه راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، افزود: اساتید دانشگاه و دانشجویان می توانند مقالات خود را تا 30 دی ماه سالجاری به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کنند.