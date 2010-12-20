به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در تهران با بیان اینکه دست ما برای طراحی ابزارهای جدید مالی باز است، گفت: در حال حاضر تمام بازارهای مورد نیاز در کشور شکل گرفته اند و بازار فرابورس نیز با انعطاف زیاد به بازار سرمایه کشور کمک می کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همچنین شبکه کارگزاری و بازار سرمایه در خدمت تامین مالی کشور است، همچنین آمارها نشان می دهد که بازار سرمایه توانسته اعتماد عمومی را به خود جذب نماید.

وی بر ضرورت تنوع دهی به تامین مالی در کشور تاکید کرد و افزود: در مقاطعی از زمان برای تامین مالی در بازار سرمایه به مشکلاتی برخورد می کردیم که در حال حاضر این مشکلات از بین رفته است.

صالح آبادی افزود: در زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی برخی بر این موضوع که بازار سهام می تواند سهام های مربوط به اصل 44 را بفروشد اما و اگرهای جدی وارد می کردند اما تمام این مراحل را پشت سر گذاشتیم به نحوی که نه تنها عرضه های کوچک و بزرگ در بازار سرمایه صورت گرفت بلکه شاهدیم که سهام شرکت های بسیار بزرگ در فرابورس عرضه می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسترهای لازم برای جذب سرمایه در کشور آماده است، تصریح کرد: امروز زیرساخت های لازم در بازار سرمایه اعم از زیرساخت های معاملاتی، اطلاعاتی، ناشران شرکت ها، تکنولوژی های، امضای دیجیتال و معاملات آن لاین و غیره فراهم شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه متشکل می شود و معاملات غیر متشکل تحت نظر سازمان بورس قرار می گیرد و نظام‌ مند می شود، افزود: ضمانتهای اجرایی در بازار سرمایه پیش بینی شده و امکان ابزارسازی مالی در قانون فراهم شده است.

وی بر همکاری 4 حوزه بانک، بورس، بیمه و سرمایه گذاری خارجی در کشور تاکید کرد و افزود: این کار برای در کنار هم قرار گرفتن ذینفعان، صاحبان پروژه ها، سیاستگذاران و نهادهای تاثیرگذار و هم اندیشی آنها و در نتیجه ساز و کارهای مناسب بسیار مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه برای تامین مالی به ویژه تامین مالی خارجی باید تدابیری اندیشیده شود، بر افزایش تعامل بازار پول، بیمه و سرمایه در کشور تاکید کرد و گفت: این بازارها مکمل یکدیگر بوده و رقیب هم نیستند.

وی با بیان اینکه هدف تمام این بازارها رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت کشور است، گفت: برای رسیدن به این اهداف اصلی باید تعامل بین این حوزه ها صورت گیرد.