۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

قیمت اکثر کالاها در بازار ایلام بصورت روزانه بررسی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان ایلام گفت: قیمت اکثر کالاهای مصرفی در بازار استان ایلام بصورت روزانه بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری ظهر دوشنبه در محل استانداری ایلام در جمع خبرنگاران گفت: حوزه کنترل بازار قیمت اکثر کالاهای مصرفی بصورت روزانه بررسی می شود.

وی اظهار داشت: در صورت هرگونه افزایش قیمت، نسبت به عرضه کالاهای ذخیره سازی شده اقدام می شود.

وی افزود: تلاش بر این است که وضعیت معیشت مردم در شرایط عدم تغییر قرار گیرد، بگونه ای که وضعیت مردم حداقل نسبت به قبل از اجرای طرح بدتر نشود.

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام در ادامه اشاره کرد: هم اکنون مراکز توزیع میوه و تره بار در مراکز شهرستانها راه اندازی شده و این مراکز نسبت به عرضه میوه به قیمت مناسب اقدام می کنند.

این مسئول اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل نیز با توجه به عدم تغییر سهمیه و قیمت سوخت تاکسی های مسافری و همینطور حمل بار، هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی تأکید کرد: متناسب با اثراتی که از بابت قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای مختلف تأثیرگذار می شود بطور جداگانه این اثرات و افزایش ها بررسی و قیمت گذاری های جدید محاسبه و حسب مورد به مورد شریف و آگاه استان اطلاع رسانی می شود.

