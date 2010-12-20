قیمت اکثر کالاها در بازار ایلام بصورت روزانه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری ظهر دوشنبه در محل استانداری ایلام در جمع خبرنگاران گفت: حوزه کنترل بازار قیمت اکثر کالاهای مصرفی بصورت روزانه بررسی می شود .

وی اظهار داشت: در صورت هرگونه افزایش قیمت، نسبت به عرضه کالاهای ذخیره سازی شده اقدام می شود.

وی افزود: تلاش بر این است که وضعیت معیشت مردم در شرایط عدم تغییر قرار گیرد، بگونه ای که وضعیت مردم حداقل نسبت به قبل از اجرای طرح بدتر نشود .

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام در ادامه اشاره کرد: هم اکنون مراکز توزیع میوه و تره بار در مراکز شهرستانها راه اندازی شده و این مراکز نسبت به عرضه میوه به قیمت مناسب اقدام می کنند.

این مسئول اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل نیز با توجه به عدم تغییر سهمیه و قیمت سوخت تاکسی های مسافری و همینطور حمل بار، هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت .