سامانه ارتقای مدیریت بنگاه های اقتصادی کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهرف محمدحسین ملاعلیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی سامانه ارتقای مدیریت بنگاه ها (سام) در سازمان صنایع و معادن مازندران افزود: طرح سامانه ارتقای مدیریت بنگاه ها در راستای برنامه ستاد تحول صنایع و قانون هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی شده و در حال اقدام است.

وی در بیان هدف اصلی این طرح اظهار داشت :کمک به مدیریت بنگاه ها و ارتقای سطح دانش وعملکرد بنگاه ها در راستای بهبود سیستم، ارتقای کیفیت، فروش بیشتر و بهره وری در نظر گرفته شده است.

مشاور طرح سام یادآور شد: امیدواریم با اجرای این برنامه واحدهای تولیدی که با اجرای قانون هدفمندی دچار تاثیر می شوند با کمک توانمندی های داخلی، ارتقای سطح دانش مدیریت بنگاه ها و استفاده از ابزارهای روز، تاثیرات را به حداقل برسانند و سطح رقابت افزایش یابد.

ملاعلیا با اشاره به اینکه طرح سامانه ارتقای مدیریت بنگاه ها در فاز نخست به شناسایی واحدها می پردازد خاطرنشان کرد: این طرح با برنامه طرح تحول اقتصادی در بخش صنعتی هماهنگ است و برنامه های بهبهود در فاز دوم ارائه می شوند.

وی با بیان اینکه طرح سام از 1.5 سال اخیر آغاز شده گفت: این طرح در شش ماه گذشته به تصویب دولت رسیده است.

مشاور معاون صنایع و اقتصاد وزیر اقتصاد در رابطه با میزان اعتبار طرح اظهار داشت: افزایش اعتبار سامانه ارتقای مدیریت بنگاه ها متناسب با استقبال واحدهای تولیدی است و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: این طرح به صورت پایلوت در هشت استان مازندران، اردبیل، قزوین، تهران، اصفهان، خراسان شمالی و جنوبی و همدان برگزار می شود و مازندران نخستین استانی است که برای برگزاری جلسه توجیهی اعلام آمادگی کرده است.