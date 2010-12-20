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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

مشایی در جمع خبرنگاران:

کسی بذرپاش را برکنار نکرده است/ بذرپاش از 2 سال پیش به دنبال کناره گیری بود

کسی بذرپاش را برکنار نکرده است/ بذرپاش از 2 سال پیش به دنبال کناره گیری بود

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه کسی بذرپاش را برکنار نکرده است، گفت: بذرپاش از 2 سال پیش به دنبال کناره گیری از ریاست سازمان ملی جوانان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از ظهر امروز دوشنبه درجمع خبرنگاران در مورد برکناری مهرداد بذرپاش از ریاست سازمان ملی جوانان اظهار داشت: کسی وی را برکنار نکرده است بلکه بذرپاش به درخواست خود از ریاست سازمان ملی جوانان کناره گیری کرده است.

وی تصریح کرد: بذرپاش از 2 سال پیش به دنبال کناره گیری از ریاست سازمان ملی جوانان بوده است.

مشایی همچنین در خصوص جزئیات سفر دکتر احمدی نژاد به ترکیه نیز گفت: رئیس جمهور صرفا برای شرکت در اجلاس اکو به ترکیه خواهد رفت و ممکن است در حاشیه این اجلاس با سران کشورهای دیگر نیز گفتگو و رایزنی در زمینه های مختلف داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه استانبول محل مذاکرات آتی ایران با 1+5 است آیا در این باره در سفر رئیس جمهور به ترکیه مذاکراتی صورت می گیرد یا نه، گفت: سفر رئیس جمهور صرفا برای شرکت در اجلاس اکو است.

متذکر می گردد مهرداد بذرپاش درتاریخ 26 تیرماه 88 در نخستین جلسه هیئت دولت در خراسان رضوی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان ملی جوانان معرفی شد.

کد مطلب 1213666

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