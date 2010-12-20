سایت جشنواره فیلم شهر آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون چهارمین جشنواره فیلم شهر بر روی سایت این رویداد سینمایی به آدرس www.urbanfilmfest.ir قرار گرفته است. همچنین در بخشی از این سایت اطلاعاتی از جشنواره فیلم شهر برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با این جشنواره قرار داده شده است.

متقاضیان شرکت در بخش مسابقه جشنواره فیلم شهر با مراجعه به این سایت می توانند فرم فراخوان این دوره از جشنواره را دریافت کنند. همچنین اطلاعات مورد نیاز علاقه مندان به جشنواره فیلم شهر همچون داوران، کمیته انتخاب و نام آثار حاضر در بخش های مختلف این جشنواره در مدت زمان باقی مانده تا افتتاح این رویداد سینمایی بر روی این سایت قرار خواهد گرفت.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، چهارمین جشنواره فیلم شهر را با هدف جلب مشارکت هنرمندان فیلمساز به شهر و موضوعات شهری با رویکرد محوری "شهری انسانی برای انسان شهری" و با عنایت به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با اتکاء به مفاهیم “شهری انسانی” همچون "شهر-ایمان اخلاق"، "شهر-آگاهی و عقلانیت"، "شهر-سلامتی و نشاط" و “انسان شهری” با پرداختن به مقولاتی از جمله "شهروند- شناخت و بهره مندی از خدمات"، "شهروند- احترام به حقوق دیگران" و "شهروند- همراهی و مشارکت" از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال 1390 به صورت رقابتی برگزار می کند.

