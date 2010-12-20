"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آغاز" و "شبکه اجتماعی"پیشتاز جوایز ستلایت شدند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در پانزدهمین دوره جوایز سالانه ستلایت ( آکادمی بین المللی روزنامه نگاران) که دیروز یکشنبه برگزار شد دو فیلم "آغاز" و " "شبکه اجتماعی" هر یک سه جایزه دریافت کردند.



فیلم " آغاز" محصول استودیوی برادران وارنر سه جایزه بهترین موسیقی متن ( هانس زیمر) ، بهترین فیلمبرداری ( والی فیستر) و بهترین طراحی هنری ( گای هندریکس دیاز، لوک فریبورن ، برد ریکر و دین ولکات) را دریافت کرد.



فیلم " شبکه اجتماعی" محصول استودیوی سونی هم سه جایزه بهترین فیلم درام ، بهترین کارگردانی ( دیوید فینچر) و بهترین فیلمنامه ( آرون سورکین) را به خود اختصاص داد.



فیلم کمدی " اسکات پیلگریم علیه دنیا" هم به دو جایزه دست یافت.جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال و بهترین بازیگر مرد ( مایکل سرا) نصیب این فیلم کمیک شد.



نومی راپاسه بازیگرسوئدی فیلم " دختری با خالکوبی اژدها" برنده جایزه بهترین بازیگر زن فیلم های درام شد. کالین فرث جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم های درام را به خود اختصاص داد.آن هاتاوی برای بازی در فیلم " عشق و دارو های دیگر" برنده جایزه بهترین بازیگر زن کمدی شد.



جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل به جکی ویور برای بازی در فیلم "امپراتوری حیوانات" تعلق گرفت و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به کریستین بیل برای نقش آفرینی در فیلم " مبارز" اهدا شد.



فیلم سوئدی " دختری با خالکوبی اژدها" برنده جایزه بهترین فیلم خارجی شد.در حالی که جایزه بهترین فیلم انیمیشن به فیلم " داستان اسباب بازی 3 " اهدا شد.فیلم " رسترپو" نیز برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد.



دو جایزه بهترین طراحی لباس و جلوه های ویژه صوتی نیز به فیلم " آلیس در سرزمین عجایب" ساخته تیم برتن تعلق گرفت.

