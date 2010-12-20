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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

در ایام تاسوعا و عاشورا؛

2200 راس دام در آذربایجان غربی قربانی شد

2200 راس دام در آذربایجان غربی قربانی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از ذبح کردن دو هزار و 213 راس دام قربانی طی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو هزار و 213 رأس دامهای قربانی شامل گاو، گوسفند و بز براساس اصول فنی، بهداشتی و شرعی توسط 88 اکیپ بازرسی اداره کل دامپزشکی استان ذبح شد.

وی با اشاره به اصلاح و ضبط رایگان 440 قطعه آلایش خوراکی دامی شامل کبد، ریه و تمام در این ایام، اظهار داشت: 192 نفر پرسنل فنی دامپزشکی و ناظر شرعی در قالب 88 اکیپ ثابت و سیار بر ذبح دامهای قربانی هئیت های عزاداری آذربایجان غربی نظارت کردند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی بیان داشت: به استناد تبصره دو ماده دو آئین نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت و به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت قربانی، 32 اکیپ ثابت و 56 اکیپ سیار با ذبح و نظارت و بازرسی بر آن در افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه امکان انتقال بیماری و ابتلا مصرف کنندگان گوشتهای غیر بهداشتی فعال بودند.

کد مطلب 1213672

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