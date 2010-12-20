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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

"به نام گلسرخ" در تهران اجرا می‌شود

"به نام گلسرخ" در تهران اجرا می‌شود

حمید متسبم نوازنده گروه "دستان" از اجرای قطعات آلبوم موسیقی "به نام گلسرخ" با آواز سالار عقیلی در ایران خبر داد.

حمید متبسم نوازنده تار با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : قطعات آلبوم موسیقی "به نام گلسرخ" پیش از این در اتریش ، آلمان،سوئد ،هلند و بلژیک برگزار شده و قراراست این قطعات را خرداد سال آینده با حضور"رجیب چاکرابورتی" در تهران به روی صحنه ببریم .

این آهنگساز درادامه به قطعات اجرای گروه دستان اشاره کرد و گفت : قطعات آلبوم"به نام گلسرخ" براساس اشعار شفیعی کدکنی و با آهنگسازی خودم ساخته شده است؛ تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی با تصنیف"صبح" آغاز می شود و با قطعات"رقص آتش"،"ترانه دیباچه"،تکنوازی" سیتار" و "پیام آوران" ادامه پیدا می کند و در نهایت با قطعه "درآن کرانه" به پایان می رسد.   

لازم به ذکر است سعید فرجپوری، پژمان حدادی ، بهنام سامانی ، حسین بهروزی نیا و حمید متبسم اعضای گروه دستان هستند.

کد مطلب 1213673

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