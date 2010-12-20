حمید متبسم نوازنده تار با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : قطعات آلبوم موسیقی "به نام گلسرخ" پیش از این در اتریش ، آلمان،سوئد ،هلند و بلژیک برگزار شده و قراراست این قطعات را خرداد سال آینده با حضور"رجیب چاکرابورتی" در تهران به روی صحنه ببریم .

این آهنگساز درادامه به قطعات اجرای گروه دستان اشاره کرد و گفت : قطعات آلبوم"به نام گلسرخ" براساس اشعار شفیعی کدکنی و با آهنگسازی خودم ساخته شده است؛ تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی با تصنیف"صبح" آغاز می شود و با قطعات"رقص آتش"،"ترانه دیباچه"،تکنوازی" سیتار" و "پیام آوران" ادامه پیدا می کند و در نهایت با قطعه "درآن کرانه" به پایان می رسد.

لازم به ذکر است سعید فرجپوری، پژمان حدادی ، بهنام سامانی ، حسین بهروزی نیا و حمید متبسم اعضای گروه دستان هستند.