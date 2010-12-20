بیژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرایط جایگاه‌های سوخت همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت فرآورده های نفتی عادی بوده است، گفت: تاکنون هیچگونه حادثه ای در سطح جایگاه‌های سوخت گزارش نشده است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه از روز یکشنبه تاکنون میزان مراجعه مردم به جایگاه‌های بنزین و گازوئیل کاهش یافته است، تصریح کرد: در برخی از کلانشهرها خلوتی جایگاه‌های سوخت کاملا محسوس بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در 2 روز اخیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل میزان فروش جایگاه‌های سوخت هم به میزان قابل توجه‌ای کاهش یافته است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به قیمتهای تعیین شده متوسط مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با کاهش چشمگیری مواجه شود.

حاج محمد رضا همچنین با اشاره به نصب و راه اندازی کیف الکترونیکی در تمامی جایگاه‌های بنزین و گازوئیل، بیان کرد: اما مردم از این سامانه جدید تاکنون استقبال مناسبی به عمل نیاورده اند.

به گفته رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور، در حال حاضر تنها رانندگان حمل و نقل عمومی با توجه به در اختیار داشتن خطوط ویژه اعتباری از این سامانه جدید برای پرداخت الکترونیکی سوخت استفاده می کنند.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود حجم مبادلات نقد همزمان با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به شکل چشمگیری افزایش یابد، اظهارداشت: کاهش فروش، اقتصاد جایگاه‌های سوخت را در بلند مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش نفتی باید هر چه سریع تر نسبت به اجرای طرح پرداخت کارمزد جایگاه داران به صورت حق العمل اقدام کند، یادآور شد: اجرای این طرح جدید منجر به ارائه خدمات بیشتری توسط جایگاه داران سوخت به مردم خواهد شد.

در همین حال فرید عامری مدیر عامل شرکت ملی پخش نفتی پیشتر با اشاره به ارائه طرح جدید پرداخت کارمزد بنزین در جایگاههای سوخت به معاونت راهبردی ریاست جمهوری به مهر گفته بود: در صورت نهایی شدن این طرح، نحوه پرداخت کارمزد جایگاه داران بنزین به صورت حق العمل کاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از کالاها که قیمت عرضه آنها در سراسر کشور یکسان بوده و هزینه ها بر روی قیمت تمام شده این کالاها محاسبه و اعمال می شود.



در صورت اجرایی شدن طرح حق العمل کاری مجموع هزینه های تامین، توزیع و کارمزد بنزین محاسبه خواهد شد، این هزینه بر روی قیمت تمام شده بنزین اضافه شده و بنزین با این هزینه تمام شده در تمامی جایگاههای سوخت عرضه می شود.

به گزارش مهر، همزمان با آغاز اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها، از بامداد روز گذشته 28 آذر ماه عرضه بنزین 3 نرخی و گازوئیل 2 نرخی در جایگاههای سراسر کشور اغاز شده است.

امکان عرضه بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومان، سهمیه 400 تومان و آزاد 700 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، سوپر سهمیه 500 تومان و سوپر آزاد 800 تومان، گازوئیل یارانه ای 165 ریال، گازوئیل سهمیه 150 تومان، گازوئیل آزاد 350 تومان و سی ان جی 300 تومانی فراهم شده است.