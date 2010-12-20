پنالتی پیش از ضربه بازیکن مس اشتباه بود

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز گذشته تیمش مقابل مس کرمان اظهار داشت: این بازی برای هر دو تیم بازی دشواری بود و حساسیت، فشار و برخوردهای بسیار این بازی نشان از اهمیت آن داشت، تیمهای اول و سوم جدول با یکدیگر بازی میکردند و طبیعی بود که حواشی مختلفی پیرامون این بازی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در اعلام صحیح پنالتی داور شک دارم، تصریح کرد: بازیکنان ما در صحنه پنالتی دقیقه 62 تنها توپ را زدند و این پنالتی نباید گرفته میشد اما پس از گرفتن آن پنالتی داور آن را مردود اعلام کرد، شنیدم که اخیرا قانونی در فیفا تصویب شده که بر اساس آن بازیکن نباید پیش از ضربه زدن به توپ در پنالتی مکث داشته باشد.
مهاجم تیم ذوبآهن ادامه داد: مردود اعلام شدن گل ادینهو تاثیری در عملکرد ما پس از آن نداشت و به نظر من اگر پنالتی مردود اعلام نمیشد شرایط بازی ناعادلانه رقم میخورد زیرا آن گل تفکرات تیم ما را به هم میریخت.
وی با بیان اینکه ابراهیمزاده به کنار زمین آمد تا بازیکنان ذوبآهن را آرام کند، گفت: ابراهیمزاده به کنار زمین آمد تا بازیکنان را آرام کند زیرا تعدادی از بازیکنان ما دو کارته بودند و برای بازی هفته آینده به آنها نیاز داشتیم، برخی بازیکنان به تصمیم داور معترض بودند و ابراهیمزاده در کمال آرامش تنها برای صحبت با داور آمد.
قاضی در مورد صحبتهایش با بازیکنان حاضر در نیمکت ذوبآهن اضافه کرد: این مسئله چیز خاصی نبود، بازیکنان حاضر در نیمکت به من گفتند که پاس بده اما در آن لحظه در حال دریبل بودم و به همین دلیل این درخواست به نظرم صحیح نیامد.
وی افزود: باید بگویم که داور مسابقه در بازی دیشب یک پنالتی به نفع ذوبآهن نگرفت زیرا در یکی از ضربات من مدافع تیم مس توپ را با دست زد و داور این صحنه را نادیده گرفت.
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