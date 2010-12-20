برگزاری مراسم دهه فجر با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد رضایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اهمیت برگزاری مراسم دهه فجر گفت: نباید برگزاری این مراسمها را کار جانبی دانست بلکه باید به عنوان یک کار با اهمیت دنبال شود.

وی ادامه داد: آشنایی با هویت تاریخی و فرهنگی یک موضوع با اهمیت است که در این راستا مراسمهای دهه فجر دارای جایگاه والای در کشور و تاریخ است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس توجه به مراسمها را یکی از موارد تهدید زدایی عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم تهدید زدایی کنیم باید توجه ویژه به برگزاری چنین مراسمی داشته باشیم که با انجام چنین اقداماتی فاصله میان نسلها از بین برود.

حجت الاسلام رضایی تاکید کرد: بسترسازی برای طرح و تدوین مطالبات حقیقی مردم یک ضرورت است که برگزاری مناسب و باشکوه دهه فجر ازجمله مطالبات حقیقی محسوب می شود.