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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

اول دی‌ماه/

"آنفولانزای خوکی" برای دانشجویان رایگان اجرا می‌شود

"آنفولانزای خوکی" برای دانشجویان رایگان اجرا می‌شود

نمایش "آنفلولانزای خوکی" به کارگردانی نیما دهقان ساعت 17 چهارشنبه اول دی‌ماه به صورت رایگان برای دانشجویان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام دانشجویان در صورت تمایل به تماشای نمایش "آنفلولانزای خوکی" می‌توانند از دوشنبه 29 آذرماه با مراجعه به گیشه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی خود بلیت رایگان اجرای روز چهارشنبه را دریافت کنند.

نمایش "آنفلولانزای خوکی" روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت دو اجرایی در دو نوبت 17 و 19:45 در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه می‌رود . این نمایش در روزهای یکشنبه، پنجشنبه و جمعه تنها به صورت یک اجرایی ساعت 19:45 اجرا می‌شود.

نیما رئیسی، فرزین صابونی، الهام کردا، افسانه ماهیان و جواد پولادی بازیگران این نمایش هستند.

کد مطلب 1213678

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