به گزارش خبرگزاری مهر، تمام دانشجویان در صورت تمایل به تماشای نمایش "آنفلولانزای خوکی" می‌توانند از دوشنبه 29 آذرماه با مراجعه به گیشه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی خود بلیت رایگان اجرای روز چهارشنبه را دریافت کنند.



نمایش "آنفلولانزای خوکی" روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت دو اجرایی در دو نوبت 17 و 19:45 در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه می‌رود . این نمایش در روزهای یکشنبه، پنجشنبه و جمعه تنها به صورت یک اجرایی ساعت 19:45 اجرا می‌شود.



نیما رئیسی، فرزین صابونی، الهام کردا، افسانه ماهیان و جواد پولادی بازیگران این نمایش هستند.