دستاوردهای جوانان همدانی به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمهدی حجازی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین نشست دبیران سازمانهای مردم‌ نهاد استان همدان با بیان اینکه این نمایشگاه از 16 تا 19بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برپا می‌شو، گفت: جوانان نخبه استان همدان باید در راستای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه پیشگام شوند.

حجازی افزود: این نمایشگاه در چهار بخش سازمان های مردم نهاد جوانان، دستگاه های متولی امور جوانان، مجموعه نخبگان و مخترعان و بخش ویژه شامل محفل های انس با جوانان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در محفل های انس با جوانان با دعوت از بزرگان در عرصه های مختلف حرکت های ویژه ای صورت می گیرد، گفت: نمایان کردن توانمندی‌های جوانان استان همدان از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

حجازی جوانان را آغازگر راه‌های پر امید در راستای رشد و پیشرفت جامعه و کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید اعتماد به نفس در جوانان استان همدان افزایش یابد تا از این طریق واگذاری کارها به جوانان چشمگیر شود.

رئیس سازمان جوانان همدان به برگزاری جشنواره اتفاق اشاره کرد وافزود: این جشنواره نیز همزمان با نمایشگاه دستاوردهای جوانان استان همدان برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره برای سازمان های مردم نهاد سازمان جوانان همدان به صورت ملی برگزار می شود.

حجازی اظهار داشت: ارزیابی جشنواره اتفاق به صورت ملی و استانی است و از سازمان های مردم نهاد موفق در این جشنواره به صورت ملی و استانی تقدیر خواهد شد.