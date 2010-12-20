حکم رئیس جدید سازمان ملی جوانان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد به رئیس جدید سازمان ملی جوانان آمده است:



جوانان سرمایه اصلی کشورند و پیروزی‌ها و توفیقات بی بدیل ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و ورزشی مرهون ایمان عمیق، اراده سترگ، موقع شناسی و حضور فعال آنان است.

در دوره جدید حیات بالنده سرزمین ایران که دوران جهشهای بزرگ در مسیر تحقق اهداف بلند و آرمانی یک ملت سرافراز است، ایجاد فرصتهای مناسب برای بروز خلاقیتها و استعدادهای شگرف جوانان عزیز این مرز و بوم از طریق تمهید زمینه‌های مشارکت گسترده‌تر در اداره کشور و بهره‌گیری از فکر و اندیشه خلاق آنان اهمیتی مضاعف می‌یابد.

امیدوارم با همکاری سایر اعضای محترم شورای عالی جوانان و با استعانت از خداوند متعال در ظل عنایات حضرت ولی عصر (عج) در انجام این مهم موفق باشید.