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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

حکم رئیس جدید سازمان ملی جوانان منتشر شد

حکم رئیس جدید سازمان ملی جوانان منتشر شد

رئیس جمهور در حکم انتصاب فرحنار ترکستانی به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان آورده است بر اساس اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به تعهد، تجارب، نشاط و تحرک جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان" منصوب می‌شوید.

 به گزارش خبرنگار مهر، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد به رئیس جدید سازمان ملی جوانان آمده است:  

جوانان سرمایه اصلی کشورند و پیروزی‌ها و توفیقات بی بدیل ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و ورزشی مرهون ایمان عمیق، اراده سترگ، موقع شناسی و حضور فعال آنان است.

در دوره جدید حیات بالنده سرزمین ایران که دوران جهشهای بزرگ در مسیر تحقق اهداف بلند و آرمانی یک ملت سرافراز است، ایجاد فرصتهای مناسب برای بروز خلاقیتها و استعدادهای شگرف جوانان عزیز این مرز و بوم از طریق تمهید زمینه‌های مشارکت گسترده‌تر در اداره کشور و بهره‌گیری از فکر و اندیشه خلاق آنان اهمیتی مضاعف می‌یابد.

امیدوارم با همکاری سایر اعضای محترم شورای عالی جوانان و با استعانت از خداوند متعال در ظل عنایات حضرت ولی عصر (عج) در انجام این مهم موفق باشید.

                                                                                            

کد مطلب 1213680

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