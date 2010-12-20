به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص صدور مجوز جدید برای راه اندازی و فعالیت بانکها از جمله بانک گردشگری با تاکید بر اینکه مراحل صدور مجوز این بانک در حال نهایی شدن است، گفت: به زودی بانک مرکزی در خصوص وضعیت افزایش تعداد بانکها تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر اجازه نمی دهیم به این صورت تعداد بانکها افزایش پیدا کند و در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد، اظهار داشت: روش درست کار این است که موسسات مالی و اعتباری چند سال در این حوزه کار کنند تا بتوانند با کسب تجربه و رتبه تشکیل بانک بدهند.

وی تصریح کرد: در مورد بانکهای فعال فعلی نیز اگر نتوانند مطابق استانداردها سرمایه های خود را افزایش دهند قطعا یک پله نزول خواهند کرد که در مراحل بعدی کار ممکن است حتی به موسسه اعتباری نیز تبدیل شوند.

بهمنی خاطر نشان کرد: هم اکنون برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز تمهیداتی اندیشیده شده و بازرسی ها برای کنترل قیمتها هم تقویت شده است، ضمن اینکه از زمان آغاز اجرای طرح همکاران ما در بانکها با آمادگی کامل اجرای طرح را آغاز کردند.

حضور مردم در بانکها عادی است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که تعداد تراکنشها و حضور مردم در بانکها در روز گذشته نسبت به روزهای عادی کمتر بوده است، بیان داشت: ما با بررسی وضعیت 359 قلم کالا به سمت تورم تک رقمی و تثبیت آن حرکت می کنیم، البته ممکن است با اقدامات جدید کمی نرخ تورم افزایش یابد اما پس از یکسال روند آن کاهنده خواهد شد.

وی اظهار داشت: تمهیداتی نیز برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار سکه و طلا اتخاذ کردیم و اجازه افزایش سکه و طلا را بیش از قیمت جهانی نخواهیم داد و در صورتی که این موضوع اتفاق بیفتد، آن را کنترل خواهیم کرد.

بهمنی خاطر نشان کرد: از زمان آغاز آزادسازی منابع یارانه ها، این میزان منابع که بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است، جزو منابع بانکها محسوب شده و آنها پس از کنار گذاشتن ذخیره قانونی می توانند منابع جدید را در پروژه ها به صورت تسهیلات هزینه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص احتمال ایجاد معوقات جدید در سیستم بانکی نیز تصریح کرد: حتی با این احتمال نیز نمی توان جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت ولی نظام بانکی باید دقت کند تا ضمن در نظر گرفتن تمهیداتی، منابع را به افراد ذی‌صلاح بپردازد.